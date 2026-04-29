Волочкова поставила на место нарколога, предрекшего ей смерть

Балерина дала просто дружеский совет или врачу пора побеспокоиться за свою жизнь и здоровье?

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поставила на место нарколога Василия Шурова, который недавно предрек ей скорую смерть. В интервью 5-tv.ru она заявила, что чесать языком — дело простое. Корреспондент побывал на премьере ее песни «Кто эти люди».

Экс-прима дружески посоветовала врачу заниматься собственной жизнью и здоровьем, а не пиариться за счет ее имени, которое она создавала годами тяжким трудом. Это угроза жизни или действительно просто совет?

«Обсуждать, осуждать, ребят, ну это же проще — чесать языком, а не ногами», — добавила балерина.

Корреспондент напомнила, как нарколог в одном из интервью заявлял, что Анастасия, по его мнению, не сможет прожить и десяти лет — здоровье не позволит. Он рассказывал, как знаменитость страдает от алкоголизма, а ее окружение этим и пользуется.

Волочкова не стала впадать в эмоции и переходить на грубости, а просто ответила словами из своей новой песни.

«Пока, неудачники, ждите новостей», — улыбчиво сказала она.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, известный нарколог Василий Шуров работал с Волочковой в проекте «Звезды под капельницей». По его словам, ничем хорошим этот эксперимент не закончился. Балерина постоянно говорила о своих прошлых заслугах и упорно игнорировала текущее положение дел.

Эксперт заявлял о готовности вновь взяться за ее лечение, но при условии, если Анастасия сама этого захочет и будет готова меняться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.