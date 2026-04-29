Трамп заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

Разногласия между США и странами Европы по Украине сохраняются.

Украина потерпела поражение в военном плане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, Украина в военном плане потерпела поражение», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

Комментируя, какой из двух конфликтов может завершиться раньше — между США и Ираном или вокруг Украины, Дональд Трамп допустил, что оба могут подойти к развязке примерно одновременно.

Кроме того, американский лидер отметил, что разногласия между США и европейскими странами относительно Незалежной сохраняются.

Телефонный разговор президентов России и США стал двенадцатым с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года. Беседа продлилась полтора часа. Предыдущий телефонный разговор лидеров прошел 9 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия с начала 2025 года передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а Киев Москве около 500 тел.

