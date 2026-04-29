Путин проинформировал Трампа о передаче Украине более 20 тысяч тел погибших
Россия с начала 2025 года передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а Киев Москве около 500 тел. Об этом президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а они нам — чуть более 500», — сообщил Ушаков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп заявил Путину о близости сделки по Украине. Российская сторона, в свою очередь, изложила собственные оценки текущей ситуации. Владимир Путин подробно рассказал американскому коллеге об обстановке в зоне специальной военной операции.
Путин отметил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу и продолжают продвигаться, оказывая давление на позиции противника. Отдельно президент подчеркнул, что поставленные перед страной цели будут достигнуты.
