Трамп заявил Путину о близости сделки по Украине
Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта и развитие обстановки на линии соприкосновения.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп заявил президенту России Владимиру Путину о том, что возможная сделка по урегулированию конфликта на Украине уже находится в высокой степени готовности.
Российская сторона, в свою очередь, изложила собственные оценки текущей ситуации. Владимир Путин подробно рассказал американскому коллеге об обстановке в зоне специальной военной операции.
«По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», — высказался Ушаков
Отдельно президент РФ подчеркнул, что поставленные перед страной цели будут достигнуты. При этом Москва, как следует из сообщения, сохраняет приоритет политико-дипломатического пути и допускает возможность достижения результатов через переговорный процесс.
Стороны также обменялись мнениями о развитии ситуации на линии соприкосновения и возможных параметрах дальнейшего взаимодействия.
Ушаков уточнил, что данный контакт стал двенадцатым с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года. Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 9 марта.
