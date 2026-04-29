«Это был подарок»: Николай Басков оплатил операцию Анастасии Волочковой

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

В феврале 2026 года балерина перенесла операцию на ногу в немецкой клинике.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова неожиданно рассказала, кто помог ей оплатить лечение в немецкой клинике. Как выяснилось, финансовую поддержку бывшей приме Большого театра оказал народный артист РФ Николай Басков. Откровение прозвучало на презентации нового трека артистки «Кто эти люди».

По словам Волочковой, часть суммы на операцию, а лечение обошлось в 30 тысяч евро, ей подарил близкий друг, которого она нежно назвала просто Колей. Какую именно часть расходов взял на себя певец, она уточнять не стала.

«Это был подарок на день рождения. <…> Коля так поступает неоднократно. Я просто очень дорожу теми людьми, которые находятся рядом в нужный момент. И вам всем спасибо за поддержку», — заявила Волочкова.

Артистка также успокоила поклонников, рассказав, что после операции чувствует себя значительно лучше. Боль в ноге, по ее словам, ушла, хотя небольшой дискомфорт пока остается.

В феврале 2026 года Волочкова перенесла операцию. У балерины практически полностью стерлась хрящевая ткань, из-за чего левая нога начала отказывать. Операция, за которую не решились взяться российские специалисты, проводилась сразу двумя профессорами в госпитале святой Марии в Мюльхайме.

