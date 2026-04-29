«Невосполнимая потеря»: Мел Гибсон раздавлен гибелью актрисы Нади Фарес

Голливудскую звезду с женщиной связывали долгие и близкие отношения.

В Париже в результате несчастного случая в бассейне скончалась актриса Надя Фарес, которую связывали тесные отношения со знаменитым актером Мелом Гибсоном. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в элитном фитнес-центре французской столицы, где 57-летнюю женщину обнаружили на дне бассейна без сознания. Несмотря на усилия медиков и введение в искусственную кому, сердце артистки остановилось.

Мел Гибсон, по словам инсайдеров, глубоко шокирован случившимся. Кроме того, утверждают, что их рабочие отношения в последнее время переросли в романтические.

«Мел был очарован многими женщинами, но Надя Фарес, несомненно, была той, к кому он питал огромную любовь и уважение. Между ними была невероятная связь, и ее уход стал для него невосполнимой потерей. Он раздавлен тем, что она ушла такой молодой», — сказал инсайдер.

Ранее Гибсон публично восхищался профессионализмом Нади, называя ее актрисой с редкой чувствительностью и элегантностью, которая освещает каждую сцену своим присутствием.

Трагическое происшествие случилось во время тренировки, когда Фарес проплывала круги в бассейне. Очевидцы пытались реанимировать ее на месте до приезда скорой помощи. Стоит отметить, что у актрисы были серьезные проблемы со здоровьем в прошлом.

Около двадцати лет назад она перенесла операцию из-за аневризмы головного мозга, а также три хирургических вмешательства на сердце в течение четырех лет. Смерть матери подтвердили ее дочери Силия и Шана.

Надя Фарес получила широкую известность благодаря работам в кино, включая триллер 2022 года «На линии», где она снималась вместе с Гибсоном. Последний официально расстался со своей партнершей Розалинд Росс в конце 2025 года, после чего его стали чаще замечать в компании французской коллеги.

