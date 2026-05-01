Период с тремя звездами болезней: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 мая
Фото, видео: 5-tv.ru
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 4 апреля по 10 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя сразу с тремя звездами болезней делает здоровье и бережное отношение к своим ресурсам главной темой. Начинается необычно — с подведения итогов под знаком звезды Небесного прощения. Если же вы хотите действовать, лучше планируйте на среду, четверг, пятницу и субботу.
Понедельник, 4 мая 2026 года
День Каменного тигра
Самый последний день весны, в нем практически нет энергии. Несмотря на весьма позитивные показатели, начинать что-то в такой день не следует. Зато здесь оказывается редкая и красивая звезда Небесного прощения. Она рассеивает чувство вины и неприятный осадок, который мог остаться после каких-то прошлых событий, убирает накопившиеся невзгоды и черные мысли, очищает энергию. Хорош такой день для внутреннего диалога, взгляда в прошлое.
Совет книги перемен: главный образ гексаграммы — изобилие, процветание, сбор урожая — как в материальном, так и в духовном смысле. Успех и стабильность, которые пришли в результате больших усилий в прошлом.
Вторник, 5 мая 2026 года
День Земляного кролика
Центральное созвездие дня, черная черепаха, считается в целом неблагоприятным. Однако и хорошие звезды тоже здесь есть.
Но не спешите радоваться — сразу две звезды болезней и офицер дня закрытие делают его больше подходящим для завершения процессов, очищения, отпускания и рутинных дел. Тема здоровья остро стоит и в структуре дня, поэтому медицинские вопросы лучше всего решать в другое время.
Совет книги перемен: гексаграмма призывает нас к самодисциплине, самоограничению и упорядочиванию того, что уже есть. В действиях, словах и эмоциях нужна мера. Это позволяет упорядочить хаос и экономить ресурсы.
Среда, 6 мая 2026 года
День Стального дракона
Получает благоприятную звезду Правителя, к ней присоединяется добродетель месяца. Негативная структура дня, Грабители обязательно придут все же немного сдерживает наши амбиции и дает возможность только для обучения, переговоров, общения в этот день. Звезда болезней мешает получить хорошую медицинскую помощь. Визит к врачу лучше перенести на другое время. А лунная стоянка корзина дает успех в сборе долгов.
Совет книги перемен: древний текст гласит: «Малое уходит, великое приходит». Указывает на период удач и возможностей. В контексте этого дня хорошая удача будет в области завершения проектов, подведения итогов.
Четверг, 7 мая 2026 года
День Золотой змеи
Звезда Малый красный охват входит в энергии этого дня. Он годится для поиска врача, встреч, свиданий, начала обучения, инвестирования, планирования, начала путешествий и долгосрочный проектов. Энергии могут проявлять себя сумбурно, и в какой-то момент может возникнуть проблема из прошлого. Нужно быть готовым проявить мудрость в решении этой проблемы.
Совет книги перемен: сила дана для созидания, а не для давления на других. Не следует злоупотреблять своей властью.
Пятница, 8 мая 2026 года
День Водной лошади
День болезней, не годится для посещения врача. Зато он идеален для уборки, очищения, избавления от всего ненужного, благодаря офицеру дня устранение. Структура дня может подкинуть какие-то резкие неожиданные развороты, сомнительные дела.
Но постарайтесь не реагировать на эти раздражители, а в противоречивых ситуациях держаться консервативной линии и не поддаваться искушениям. Зеленый дракон, покровитель дня, поможет разрешить трудности и с честью выйти из ситуации.
Совет книги перемен: прямое действие неэффективно — успех достигается через гибкость, терпение, постепенность.
Суббота, 9 мая 2026 года
День Водной козы
Годится для подписания контрактов, инвестирования, сбора долгов. Созвездие Светлого зала входит в этот день и наполняет его позитивной энергией. Но однозначно позитивным его назвать непросто — слишком много потенциала для ошибок, неточностей, запутанности и даже риск финансовых потерь и ошибок.
Совет книги перемен: не самая счастливая гексаграмма, указывает на истощение, кризисы и период ограничений. Когда силы на исходе, планы буксуют, а уверенность в себе падает. Лучшая стратегия — переждать и накопить силы.
Воскресенье, 10 мая 2026 года
День Деревянной обезьяны
Китайские тексты называют этот день сверхнеблагоприятным. Излишняя активность сегодня даст травмы, несчастья и конфликты с маленькими людьми, завистниками и пакостниками. Можно в такой день планировать, делать незначительные ремонты, но важных личных и коммерческих дел на него лучше не намечать из-за расклада войны. К тому же, созвездие небесного наказания добавляет еще одну мрачную тучку в общий прогноз по дню.
Совет книги перемен: последняя гексаграмма книги перемен, указывает на переходный момент перед финалом. Успех близок, но важно сделать финальный шаг точно и правильно. Ситуация почти разрешилась, но нужна осторожность, чтобы не испортить результат. Замедлитесь, дайте себе время для анализа и подготовки к финальному шагу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.