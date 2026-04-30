Фото: legion-media/Красильникова Наталия/PhotoXPress.ru

Публичный успех, внимание зрителей и плотный график съемок редко оставляют место для спокойной личной жизни. Однако за кадром истории известных актрис нередко развиваются не менее напряженно, чем на экране.

Романы, стремительные браки, болезненные разрывы и неожиданные союзы — каждый из этих сюжетов складывается в отдельную хронику, где рядом с громкими именами появляются те, кто сумел остаться рядом.

Марина Александрова

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Первый громкий роман актрисы развивался с Александром Домогаровым. Их отношения начались на съемочной площадке и быстро вышли за пределы сценария. Разница в возрасте почти в два десятка лет не стала преградой, однако союз отличался нестабильностью. Периоды бурной привязанности сменялись конфликтами и взаимными претензиями. В течение двух лет пара переживала череду расставаний и примирений, пока окончательно не прекратила отношения.

После этого этапа в жизни Александровой наступил новый период. В театре она познакомилась с актером Иваном Стебуновым. Их союз развивался стремительно и в 2008 году завершился регистрацией брака. Однако уже спустя два года супруги оформили развод. Позднее стало известно, что причиной разрыва стала измена со стороны мужа. Несмотря на попытки сохранить отношения, восстановить доверие не удалось.

Свою устойчивость и гармонию актриса обрела позже в браке с режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Их знакомство произошло задолго до начала отношений, однако долгое время они не придавали ему значения. Сближение оказалось неожиданным, но стремительным. По словам Александровой, Болтенко проявил себя как человек, способный на яркие и запоминающиеся поступки.

Пара оформила отношения в 2012 году, когда стало известно о беременности актрисы. В том же году в США родился их сын Андрей. Спустя три года в семье родилась дочь Екатерина.

По словам актрисы, сын отличается сдержанностью и интересом к гуманитарным наукам, тогда как дочь проявляет открытость и творческие склонности. Оба ребенка изучают иностранные языки.

Елена Аросьева

Самолыго Юрий /ТАСС

Знакомство с будущим супругом Дмитрием Аросьевым произошло на съемках сериала «Моя Пречистенка» в 2007 году. По сюжету актер играл сына героини Елены, однако за пределами съемочной площадки между ними быстро возникли отношения. Первоначальная симпатия переросла в серьезное чувство, и вскоре пара оформила брак.

В 2010 году родился первенец Даниил, а в 2014 году — второй сын, которого назвали Иваном. Позднее, в 2020 году, у супругов появилась дочь Алена.

Супруги прошли через бытовые сложности, включая период жизни в съемном жилье и коммунальной квартире, прежде чем смогли улучшить условия. При этом, по признанию актрисы, конфликты в семье возникают редко — большинство вопросов решается через диалог.

Анна Ковальчук

© РИА Новости/ Александр Гальперин

С первым супругом, актером Анатолием Ильченко, звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук познакомилась в студенческие годы. Их отношения развивались с перерывами: после окончания учебы пара рассталась, но спустя год воссоединилась и переехала в Санкт-Петербург. В 1999 году они зарегистрировали брак, а уже через год в семье родилась дочь Злата.

Со временем в отношениях возникло напряжение. Карьера Ковальчук набирала обороты, тогда как Ильченко фактически отказался от актерских амбиций, занявшись бизнесом. По его словам, он принял роль мужа известной актрисы. Этот баланс оказался недолговечным: в 2005 году супруги оформили развод, признав, что сохранить союз не удалось.

После разрыва актриса познакомилась с предпринимателем Олегом Капустиным. Уже через несколько месяцев мужчина сделал предложение, однако Ковальчук предпочла не торопиться. Пара прожила в гражданском браке около двух лет, прежде чем в декабре 2007 года состоялась свадьба.

Торжество запомнилось необычным подарком — жених преподнес актрисе породистого жеребца, учитывая ее увлечение верховой ездой.

В 2010 году у Ковальчук и Капустина родился сын Добрыня.

Елена Борщева

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Елена Борщева, известная по выступлениям в КВН, познакомилась с будущим супругом Валерием Юшкевичем после одного из выступлений команды «Сборная Пятигорска». Мужчина подошел к артистке с букетом, разговор перерос в общение, а уже на следующий день состоялось первое свидание.

Отношения развивались в условиях дистанции: Юшкевич жил в Новом Уренгое, и пара долгое время поддерживала связь на расстоянии. Такой формат не устраивал Борщеву, и в 2005 году они решили зарегистрировать брак. Свадебные церемонии прошли сразу в двух странах — в Беларуси и России.

В 2007 году у супругов родилась дочь Марта, которая впоследствии начала играть в детской лиге КВН. Вторая дочь, Ума, появилась на свет в 2015 году. Ради ее рождения Борщева прибегла к процедуре ЭКО, которая увенчалась успехом после нескольких попыток.

После второй беременности у Борщевой возникли проблемы со здоровьем — в 2020 году врачи диагностировали грыжу, потребовавшую хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, и актриса вернулась к активной деятельности.

Супруг Борщевой продолжает карьеру в фитнес-индустрии и спорте. В 2024 году он занял призовое место на международном турнире по бодибилдингу.

Летом 2025 года Борщева и Юшкевич отметили 20-летие совместной жизни, повторно сыграв свадьбу.

Глафира Тарханова

© РИА Новости/ Нина Зотина

С будущим супругом, актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, актриса Глафира Тарханова познакомилась в 2005 году на съемках фильма «Хроники ада». Спустя три месяца пара зарегистрировала брак.

В феврале 2008 года у супругов родился первый сын Корней. Актриса продолжала съемки практически до родов, а спустя три месяца вернулась к работе, беря младенца с собой на площадку.

В 2010 году появился второй сын Ермолай, еще через два года — Гордей. Весной 2017 года стало известно о четвертой беременности актрисы, а в сентябре родился Никифор.

В 2024 году в семье родился пятый ребенок — дочь Лукерья.

Олеся Железняк

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Мамонтов

С будущим супругом Спартаком Сумченко актриса Олеся Железняк познакомилась еще на подготовительных курсах во ВГИКе. Несмотря на поступление в разные театральные вузы, отношения продолжали развиваться, и после получения дипломов пара оформила брак.

Свадьба прошла без широкой огласки, супруги поселились в квартире на Кутузовском проспекте. В дальнейшем семья стала многодетной: в 2004 году родился сын Савелий, в 2006-м — дочь Агафья, в 2011-м — Прохор, в 2013-м — Фома. Актриса не прибегала к помощи нянь, самостоятельно занимаясь воспитанием детей параллельно с работой.

Железняк неоднократно отмечала, что ключевую роль играет четкая организация быта и взаимная поддержка. Супруг, также работающий в актерской профессии, активно участвует в домашних делах и воспитании. При этом пара сознательно дистанцируется от светской жизни.

Мария Аронова

Наумов Роман /ТАСС

Еще в подростковом возрасте народная артистка России Мария Аронова пережила раннее увлечение мужчиной значительно старше себя. По ее словам, отношения развивались настолько серьезно, что семьи обсуждали будущий брак, когда Ароновой исполнилось 16, однако со временем роман прекратился.

Первый официальный союз Ароновой сложился уже в студенческие годы. С будущим отцом своего сына она познакомилась в общежитии. Отношения развивались стремительно и сопровождались сильной эмоциональной зависимостью. Вскоре актриса узнала о беременности и приняла решение сохранить ребенка, несмотря на риск для учебы.

Брак продлился недолго и завершился после конфликта, в ходе которого супруг применил силу. В этот период Аронова осталась одна с маленьким сыном Владиславом, одновременно пережив смерть матери и то, что ее отец привел в дом другую женщину.

Переломным моментом стало знакомство с Евгением Фоминым, сотрудником Вахтанговского театра. Поводом для общения стал бытовой эпизод: после кражи сумки актриса обратилась к нему за помощью. Фомин смог вернуть документы, после чего их общение продолжилось. Со временем он стал постоянной опорой для Ароновой и ее сына.

Несмотря на значительную разницу в возрасте (14 лет), отношения оказались устойчивыми. В 2004 году у пары родилась дочь Серафима. При этом официальный брак был зарегистрирован лишь спустя два десятилетия совместной жизни — в 2018 году.

Аглая Шиловская

Зиновская Ольга /ТАСС

С коллегой Федором Воронцовым актриса Аглая Шиловская познакомилась в студенческие годы. На момент их сближения актер состоял в браке, и Шиловская приняла решение не развивать отношения до его официального развода. После этого пара начала встречаться, а спустя несколько лет оформила союз.

Свадьба прошла в 2017 году в узком кругу. Предложение, по данным СМИ, было организовано заранее и произошло во время поездки актрисы в Крым. В браке детей не появилось, однако Шиловская поддерживала теплые отношения с сыном мужа от предыдущего союза.

О разрыве пары стало известно косвенно. К осени 2024 года Воронцов указывал в интервью, что живет с сыном, не упоминая супругу. В то же время в публичном пространстве начали появляться фотографии Шиловской с актером и музыкантом Александром Устюговым. Совместные поездки и творческие проекты усилили интерес к их отношениям.

В начале 2025 года появились слухи о беременности актрисы, однако подтверждения они не получили. Лишь летом того же года Шиловская и Устюгов в телеинтервью сообщили о состоявшейся тайной свадьбе, одновременно опровергнув информацию о скором пополнении в семье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.