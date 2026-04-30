Раскрыта неожиданная польза огурцов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Плод содержит важные микроэлементы, скрытые преимущественно в его кожуре и семенах.

Огурцы могут стать ключом к решению проблемы обезвоживания и высокого кровяного давления у жителей планеты. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на рекомендации диетолога Дженны Хоуп.

Учитывая, что плод на 95% состоит из воды, он является одним из лучших природных источников гидратации. Исследование, проведенное в индийском Колледже медсестер Савита, показало, что ежедневное употребление 100 граммов огурца в течение двух недель привело к снижению систолического давления у гипертоников на 6,9%, а диастолического — почти на 10%.

Специалисты связали этот эффект с высоким содержанием калия, который помогает регулировать уровень натрия и поддерживает стабильный объем крови в организме. Помимо воды, этот продукт содержит важные микроэлементы, скрытые преимущественно в его кожуре и семенах.

Дженна Хоуп подчеркнула, что витамин К, необходимый для крепости костей и нормализации свертываемости крови, находится именно в зеленой кожице, поэтому овощ лучше употреблять неочищенным. Активные соединения в составе плода выступают в роли антиоксидантов, защищая клетки от воспалений и замедляя процессы старения.

Для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов эксперты советуют сочетать огурцы с полезными жирами, такими как оливковое масло или авокадо.

Однако диетологи предупредили о рисках для некоторых групп людей. Из-за высокого содержания витамина К пациентам, принимающим препараты для разжижения крови, например варфарин, следует проконсультироваться с врачом перед резким увеличением потребления огурцов.

Также избыток калия может быть опасен для людей с заболеваниями почек, вызывая гиперкалиемию, проявляющуюся мышечной слабостью или учащенным сердцебиением. Тем не менее нутрициолог Роб Хобсон успокаивает, что для достижения опасного уровня калия здоровому человеку придется съесть более шести килограммов плодов за раз. В остальном этот низкокалорийный продукт (всего 15 калорий на 100 граммов) остается идеальным компонентом сбалансированного рациона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.