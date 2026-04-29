Не для ваших сердец: как выглядят жены российских красавцев-актеров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В российском кино многие актеры привлекают зрительниц не только из-за таланта, но и из-за цепляющей внешности. Их появление в кадре само по себе уже событие. Одни играют роковых соблазнителей, другие – благородных героев, третьи создают образ сильного, молчаливого и опасного, но весьма обаятельного мужчины.
Однако за привлекательностью на экране у каждого из них есть куда более интересная личная история.
Практически у всех этих красавцев есть избранницы, которые не особо стремятся к публичности. Но именно рядом с ними знаменитые мужчины становятся мужьями, любящими отцами и людьми со своими слабостями, привычками и надеждами.
В материале 5-tv.ru читайте, как самые красивые мужчины российского кинематографа познакомились и построили отношения со своими любимыми.
Станислав Бондаренко и Аурика Алехина
Актер Станислав Бондаренко ассоциируется у зрителей с амплуа романтического героя. После «Талисмана любви», «Золотой клетки», «Непридуманной жизни» и «Капкана» за ним прочно закрепился образ мужчины, который будто создан для любовных интриг.
Поклонницы находят его обаятельным, уверенным, немного загадочным. Тогда как личная жизнь актера складывалась не с первого раза, и к новым отношениям он подходил уже без легкомысленности, присущей в юности.
С будущей женой Аурикой Алехиной у него все началось с фотографии в соцсетях. Станислав увидел снимок обаятельной девушки у друга в телефоне и захотел узнать о ней побольше. Он взял ее номер и начал общаться.
У Станислава и Аурики быстро нашлись общие интересы. Оба занимались в мотошколе, ценили активность, движение, умение жить не только работой. Бондаренко отмечал, что его впечатлило, как Аурика готовит полезные блюда. Он сразу увидел в ней ту, что искал, – жизнерадостную женщину, умеющую создавать домашний уют.
Через несколько месяцев после начала общения актер сделал предложение возлюбленной. Пышной свадьбы пара устраивать не стала.
Позже в семье родились две дочери: Алексия и Микаэлла. Но Аурика не замкнулась только на быте. Она занимается актерской школой для детей, следит за собой, находит время для спорта.
Игорь Петренко и Кристина Бродская
Актер Игорь Петренко и актриса Кристина Бродская познакомились на съемках сериала «Огонь для Олимпиады», но первая встреча не стала тем самым мгновением, после которого люди обычно сразу понимают, что вот она – судьба. Напротив, тогда оба не стремились к новым чувствам.
Кристина в тот период состояла в отношениях с актером Артемом Крыловым. Их роман длился несколько лет, дело шло к свадьбе, однако артистка не приняла предложение руки и сердца, о чем писало издание «Культурология». Игорь же переживал болезненное расставание с актрисой Екатериной Климовой, матерью его сыновей.
После совместной работы они занялись другими проектами, но между ними не осталось отрицательных чувств. Позже общение возобновилось, и это произошло практически случайно: Кристина передала Игорю приветствие через подругу, которая снималась с ним в одном фильме. После этого Петренко начал звонить ей, приглашал на встречи, когда оказывался в Санкт-Петербурге.
Со временем она стала для него не только любимой женщиной, но и опорой. Бродская признавалась, что порой ощущала себя почти матерью Терезой, когда пыталась помочь Игорю восстановиться от предыдущего брака.
Затем актер снял квартиру в Москве и предложил ей жить вместе. Кристина согласилась быстро. При этом она не была уверена, что их роман обязательно приведет к официальному союзу, но жизнь распорядилась иначе.
Пара узаконила отношения в 2016 году. В семье родились три дочери: Софья-Каролина, Мария и Ева.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Заслуженных артистов России Максима Матвеева и Елизавету Боярскую часто называют одной из самых гармоничных пар отечественного кино. В их случае слово «красивые» – не только о внешности, но и про личные качества. Пара отличается внутренней собранностью и интеллигентностью.
Впервые Максим и Елизавета пересеклись на пробах к фильму «1612» в 2007 году. Ролей они тогда не получили, но Боярская позже признавалась, что Матвеев произвел на нее сильное впечатление, и она почти «потеряла дар речи», когда смотрела на мужчину.
Настоящее сближение произошло позже, на съемках картины «Не скажу» в 2010 году. Тогда Максим был женат на актрисе Яне Сексте, но их отношения переживали довольно долго длящийся кризис.
Между актерами постепенно зародился роман, который они сначала не афишировали. Летом 2010 года Максим Матвеев и Елизавета Боярская зарегистрировали брак. Свадьба прошла скромно, и только для самых близких. Дату выбрали символическую: 28 июля – день рождения Максима.
Отношение семьи Боярских к этому браку тоже обсуждали много. Народный артист РСФСР Михаил Боярский задал будущему зятю главный вопрос: «Моя дочь любит тебя?». Услышав утвердительный ответ, он сказал: «Тогда счастья вам».
После свадьбы супруги не сразу зажили вместе. Максим работал в Москве, Елизавета была связана с Санкт-Петербургом, у обоих были разные театры, съемки, плотный график. Однако расстояние не разрушило союз.
В 2012 году у пары родился сын Андрей, в 2018 году появился Григорий. Долгое время актеры не показывали детей публике и очень осторожно относились к семейной приватности.
В 2025 году пара отметила 15-ю годовщину свадьбы.
Роман Курцын и Анна Назарова
Актер Роман Курцын на экране часто перевоплощается в мужчин, от которых трудно отвести взгляд: сильных, смелых, порой дерзких. Его герои могут быть сердцеедами, соблазнителями, уверенными в себе красавцами с характером, но в жизни актер давно разрушил этот стереотип. За кадром он много лет остается мужем одной женщины.
С Анной Назаровой Роман познакомился во время учебы в Ярославском театральном институте. Их отношения начались с дружбы. Они были рядом, общались, поддерживали друг друга. После одной из тяжелых ссор со своей на тот момент девушкой Роман оказался в сложной ситуации, почти без крыши над головой. Анна предложила ему пожить у себя. Так дружеская близость постепенно стала большим.
Через три года после начала отношений они расписались. Свадьба оказалась скромной, позвали только близких. Спустя полгода в семье появился первенец. Роман и Анна воспитывают двоих детей – сына и дочь. Их имена супруги не раскрывают и стараются оберегать наследников от чрезмерного внимания.
Антон Хабаров и Елена Хабарова
Антон Хабаров после роли в сериале «Казанова» мог бы окончательно закрепиться в глазах зрительниц как мужчина с флером любовных интриг. Красивый, статный, уверенный, с выразительным взглядом, он действительно похож на человека, которому поклонницы готовы писать признания без особой надежды на ответ.
Однако сам Антон давно женат на Елене Хабаровой и не скрывает, что их брак построен на доверии, свободе и честности.
С будущей супругой Еленой (в девичестве Степучева) актер познакомился в Высшем театральном училище имени Щепкина. Она приехала в Москву из Калининграда, и Антон влюбился в нее почти сразу, но действовал не напролом. Он понял, что вокруг Елены и так достаточно поклонников, поэтому выбрал другую тактику: стал другом, человеком, который всегда рядом, слушает, поддерживает, не давит и не требует ничего взамен.
Ситуация осложнялась тем, что у Елены был жених. Она готовилась к свадьбе, а Антон вынужден был наблюдать со стороны. Он давал советы, выслушивал разговоры о проблемах в тех отношениях, держался рядом и ждал.
На четвертом курсе он решился на прямой разговор и поставил ультиматум: «Или я, или он!». Риск был серьезный, ведь Елена могла выбрать другого. Но она выбрала Антона.
Пара поженилась после окончания института в 2004 году. Свадьба прошла в Балашихе, гостей было около 30-ти. Организацией занималась в основном Елена и мама Антона, потому что сам жених снимался в Таджикистане у народного артиста России, режиссера Станислава Говорухина в фильме «Никто, кроме нас». На собственное бракосочетание он едва успел из-за проблем на таможне.
В семье родились двое детей: Владислав и Алина. Елене пришлось частично отложить карьеру, пока дети были маленькими.
Позже она вернулась к работе, стала совмещать театр, кино, педагогическую деятельность и профессию тифлокомментатора (специалист, который создает словесные описания визуальных событий (действий, объектов, пространства) для людей с нарушениями зрения. – Прим. ред.). Она помогает людям с нарушениями зрения воспринимать театральные постановки, описывая происходящее на сцене.
Иван Янковский и Диана Пожарская
Актер Иван Янковский и актриса Диана Пожарская относятся к тем знаменитостям, которые не любят выносить личное на публику. Роман пары обсуждали еще до официальных подтверждений их отношений, но сами актеры предпочитали молчать до победного. Возможно, именно поэтому интерес к их отношениям только усиливался.
Познакомились Иван и Диана на съемках фильма «Чемпион мира», в котором играли супругов. Экранная история постепенно переросла в жизнь. Слухи об их союзе появились в 2020 году.
Артисты тайно расписались 17 февраля 2021 года. Об этом поклонники узнали только спустя год, когда супруги опубликовали фотографии с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.
В июне 2021 года у пары родился сын Олег. Мальчика назвали в честь знаменитого деда Ивана, народного артиста СССР Олега Янковского.
Супруги отметили четвертую годовщину свадьбы в феврале 2025-го. Они иногда появляются вместе на светских мероприятиях, выкладывают в соцсети редкие совместные снимки, но разделяют свою работу и дом. Диана Пожарская, яркая и эффектная актриса, рядом с Иваном выглядит не просто «женой знаменитого наследника», а самостоятельной артисткой.
Тихон Жизневский и Ксения Бугайченская
Актер Тихон Жизневский стал особенно узнаваем после роли майора Грома в одноименном фильме. Ради образа актеру пришлось расстаться с кудрями, а сам герой принес ему новую волну популярности.
На экране Жизневский может быть жестким, собранным, внутренне напряженным. В жизни же он старается держаться подальше от лишней публичности, но о семье говорит с теплом.
Тихон родился в Зеленоградске Калининградской области. Его детство прошло у моря, в простой и очень живой атмосфере. Он вспоминал, что семья жила скромно, но счастливо. Эти воспоминания, кажется, сильно повлияли на его собственное представление о доме.
«Мы вчетвером – родители, я и младший брат Матвей – жили на 14 квадратных метрах, у нас не было горячей воды, ванны – ходили в баню. Но это было абсолютно счастливое детство, проведенное у моря, в любви и в гармонии», – вспоминал он в беседе с изданием 7Дней.ru.
Ксенией Бугайченской актер начал встречаться в 2020 году. Через год пара сыграла свадьбу. Ксения младше Тихона на 11 лет, но разница в возрасте не стала препятствием. В 2022 году у супругов родился сын Федор, а летом 2024 года появилась дочь. Имя девочки родители не стали раскрывать.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.