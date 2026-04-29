Урсуле фон дер Ляйен посоветовали притвориться дохлым тараканом

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Европарламенте разнесли внешнюю политику главы ЕК в пух и прах.

Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен нужно притвориться дохлым тараканом, чтобы больше не вредить гражданам Европы. Такой совет политику дал итальянский евродепутат и бывший генерал Роберто Ванначчи после речи главы ЕК.

«И тут грянул кризис на Ближнем Востоке. И мы как тараканы, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности. Нужно только, чтобы к этой стратегии прибегла фон дер Ляйен и ее комиссия», — сказал Ванначчи в ходе своей речи в Европарламенте.

Итальянский политик иронизировал по поводу того, что фон дер Ляйен не умеет больше ничего, кроме как беспокоиться. Например, когда президент РФ Владимир Путин принимает министра иностранных дел Ирана, а вице-президент США Джей Ди Вэнс отправляется на переговоры с Исламской Республикой, глава ЕК только и может, что смотреть на это.

Точно также происходит с принятием ею 20-го пакета антироссийских санкций, хотя параллельно с этим за последний квартал целых шесть европейских стран увеличили поставки российского газа. И фон дер Ляйен об этом знает, отмечает Ванначчи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Еврокомиссии пришлось оправдываться за слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции. Политик заявила, что Старый свет необходимо защитить от Москвы, Пекина и Анкары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.