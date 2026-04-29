Песков ответил на вопрос о датах визита Путина в Китай

Песков: ясность по датам визита Путина в Китай есть

Про сроки сообщат своевременно.

В Кремле подтвердили, что визит президента России Владимира Путина в Китай уже готовится, однако точные даты поездки пока не раскрываются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, ясность по срокам есть, но официально их объявят позже, в установленное время.

«Появилась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известна ли ясность по датам визита российского лидера в Китай.

Он также подчеркнул, что информация будет доведена до общественности своевременно.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с официальным визитом в первой половине 2026 года. Это приглашение было принято.

Подготовка к поездке уже ведется. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что работа по организации визита будет активной и направленной на достижение конкретных результатов.

