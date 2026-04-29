Катя Лель впервые раскрыла шокирующие детали жесткого похудения ради Максима Фадеева

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после жесткого похудения в начале карьеры. По ее словам, причиной стали строгие требования продюсера Максим Фадеев и интенсивные тренировки. Об этом исполнительница рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытом показе кутюрной коллекции дизайнера Джемала Махмудова.

Певица объяснила, что тогда готовилась к важному этапу в карьере и за короткий срок должна была добиться заметного результата. Для этого ей пришлось резко ограничить питание и ежедневно заниматься тяжелыми физическими нагрузками под руководством профессионального тренера. В программу входили силовые упражнения, работа с большими весами и длительные кардиотренировки.

«Да, у меня был стимул, я готовилась к „Мармеладному“ (трек „Мой мармеладный“. — Прим. ред.) тогда — „цать“ лет тому назад, и Фадеев требовал Макс, чтобы я была очень худой, очень сухой, накаченной, у меня были каждый день очень серьезные нагрузки с четырехкратной чемпионкой мира по фитнесу», — вспомнила артистка.

К тому же певица отметила, что такие нагрузки оказались чрезмерными и привели к проблемам с позвоночником. Она призналась, что тренировки давались ей очень тяжело, сил почти не оставалось даже для выхода на сцену. Лель рассказала, что тогда вес получилось снизить до примерно 46 килограммов, однако это негативно сказалось на ее самочувствии.

«Я себя любила, но я, к сожалению, должна была достичь результата за три месяца, сногсшибательного результата — 46 килограмм. Понимаете? Когда ножки заплетались, у тебя не было сил выйти на сцену», — отметила артистка.

Лель подчеркнула, что считает такой опыт ошибкой и не посоветовала никому повторять подобные методы. Она добавила, что важно соблюдать баланс в питании и не доводить организм до истощения. По ее мнению, женщинам особенно важно бережно относиться к своему здоровью и избегать чрезмерных нагрузок.

«Все должно быть относительно. Девушка, женщина должна себя беречь больше и как можно меньше себя травмировать», — сказала Лель.

Певица также пояснила, что в тот период главным требованием оставалось достижение определенного внешнего вида, при этом способы его достижения не имели большого значения.

«Это штанги, гантели, приседания с нереальными штангами. То есть я подорвала себе здоровье, позвоночник. Час кардионагрузка — бег под большим углом. То есть я просто выползала с тренировки. Это было очень изнурительно. Поэтому я ни к коей мере никому этого не желаю. Это на износ», — вспомнила исполнительница.

«Ну, Максу (Фадееву. — Прим. ред.), наверное, было совершенно не важно, как, каким способом ты это сделаешь. Он говорил, что ты должна быть качественная, сухая, вот в такой майке открытой и в очень стильном… То есть понимаете?» — заключила Катя.

Катя Лель и Максим Фадеев сотрудничали при создании песни «Мой мармеладный» (2003 год). Фадеев написал и спродюсировал композицию, а также стал режиссером музыкального видео к ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Катя Лель отговорила дочь от карьеры артистки. Наследница Кати Лель — Эмилия Кузнецова родилась в 2009 году от брака с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Певица развелась с мужчиной в 2023 году.

