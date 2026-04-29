«Есть определенные проблемы»: как температурные качели повлияют на урожай

Температурные качели этой весной стали настоящим испытанием для российских аграриев. Многие до сих пор не могут выйти в поля из-за снега, дождей и холода. Сейчас засеяно в 14 раз меньше от запланированного. Скажется ли это на урожае, рассказали в пресс-центре «Известий» специалисты.

«Какие категории могут пострадать — озимые, проблемы с яровым. Вторая категория — это плодовые и косточковые культуры, потому что и в Краснодарском крае, и в Дагестане, который производит 18% общероссийского сбора этих культур, есть определенные проблемы», — объяснил директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов.

По словам экспертов, окончательная оценка урожая пшеницы в России будет зависеть от погоды в начале мая. Как заявили в Минсельхозе, к полевым работам уже приступили в 55-ти регионах.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за затянувшейся непогоды могут сдвинуться сроки посевной. Как рассказали «Известиям» представители отрасли, это создает риски для сокращения урожая. В худшем случае аграрии будут вынуждены просто отказаться от посева части культур.

