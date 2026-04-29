После холодных ночей — тепло? Какая погода ждет москвичей на майских праздниках
Синоптик Позднякова: в Москве ожидается теплая и сухая погода в начале мая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В российской столице погодные условия начнут меняться с начала месяца.
В Москве ожидается сухая и более теплая погода в ближайшие выходные. Температура воздуха днем может подняться до +17 градусов. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.
По ее словам, в столице начнут меняться погодные условия с 1 мая. Ночью еще сохранится прохлада — температура может опускаться до +2 градусов, а в Подмосковье местами возможны заморозки до -1. Днем воздух начнет постепенно прогреваться и достигнет около +9 градусов.
Уже 2 мая станет заметно теплее — столбики термометров поднимутся до +13–15 градусов, что приблизит погоду к сезонной норме. В воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура будет держаться на уровне -4–6 градусов, а днем достигнет примерно +17 градусов.
При этом синоптик отметила, что такие показатели все еще немного ниже привычных для этого времени значений.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, специалисты предупреждали, что май в целом будет близким к климатической норме, однако погода может быть нестабильной с периодами похолоданий и потеплений.
