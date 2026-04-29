Он так и не увидел внуков: дочь Хогана о том, почему отец перестал с ней общаться

Халк Хоган не общался со своей дочерью Брук до самой смерти

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дочь легенды рестлинга впервые рассказала о своих непростых отношениях с папой.

Дочь легенды рестлинга Халка Хогана Брук впервые высказалась по поводу отношений с покойным отцом. Ее слова передает RadarOnline.

Девушка не общалась с отцом на протяжении нескольких лет из-за того, что она выразила свои опасения по поводу нескольких людей в его окружении. Из-за этого Хоган сам прекратил с ней общение, сказала Брук. Этот шаг девушка восприняла очень тяжело.

Они были в ссоре до самой его смерти. Рестлер даже так и не увидел своих внуков, которым на момент его ухода из жизни было всего шесть месяцев. Брук с большой болью наблюдала, что происходит с ее папой в последние годы его жизни. За это время он перенес большое количество операций, поэтому она рада, что Халк больше не страдает. Она также добавила, что «ни один ребенок не хочет остаться без родителей».

Рестлер Халк Хоган умер 24 июля 2025 года в возрасте 71 года. Официальная причина смерти — острый инфаркт миокарда. Его госпитализировали в больницу Morton Plant Hospital, но спасти не смогли.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.