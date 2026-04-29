Днестр стал новым маршрутом для нелегального перехода украинской границы

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стремясь покинуть страну незамеченными, нарушители начали использовать подводные средства передвижения.

В последнее время украинские пограничники наблюдают значительный рост числа попыток незаконного пересечения государственной границы через реку Днестр. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы страны, полковник Андрей Демченко, в интервью изданию «Укринформ».

«Хочу отметить, что за последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, а и акваскутеры», — отметил Демченко.

Акваскутер представляет собой специальный механизм, который тянет человека за собой, позволяя развивать высокую скорость в воде. Держась за аппарат, нарушитель фактически скрывается под поверхностью реки, оставаясь максимально незаметным для патрулей.

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации на других участках, Демченко подчеркнул, что популярная ранее среди уклонистов река Тиса на западе Украины все еще остается зоной риска. Граждане продолжают совершать попытки преодолеть Тису, однако именно на Днестр сейчас фиксируется аномально высокий спрос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.