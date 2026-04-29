Ушаков подтвердил приезд Фицо в Москву на парад Победы

Ушаков: Фицо приедет на парад в честь 9 Мая в числе иностранных гостей

Фото: © РИА Новости/ Владимир Смирнов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо примет участие в параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков во время брифинга.

По словам Ушакова, иностранные гости на торжественных мероприятиях будут. Он отдельно подтвердил приезд Фицо, отметив, что вокруг участия словацкого премьера было много обсуждений.

«Гости будут. Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить», — отметил помощник президента.

До этого сообщалось, что у Фицо возникли трудности с авиамаршрутом в Москву. Литва, Латвия и Эстония отказали его самолету в пролете через свое воздушное пространство.

Вопрос также могла рассмотреть Польша, однако глава МИД страны Радослав Сикорский заявил, что, насколько ему известно, проблема уже перестала существовать. Подробности он не уточнил.

Дипломатические источники сообщали, что Фицо, вероятно, выберет маршрут в обход польского воздушного пространства. Не исключалось, что премьер Словакии отправится в Москву на автомобиле.

Парад Победы на Красной площади будет посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны России, в нем примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

В Москве готовят декорации и трибуны для гостей. Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая.

