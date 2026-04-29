Сперматозоиды обманывали ученых 350 лет: секрет их движения раскрыт

Мужские половые клетки скорее похожи на выдр, а не на головастиков.

Сперматозоиды не виляют хвостом из стороны в сторону, а вращаются вокруг своей оси подобно штопору. Об этом сообщило The News Minute.

Ученые из Великобритании и Мексики, применив современные методы трехмерной микроскопии и математическое моделирование, опровергли теорию, существовавшую с XVII века.

Исследователь Антони ван Левенгук в 1677 году описал сперматозоиды как «живых зверьков» со змеевидными хвостами. С тех пор эта визуальная интерпретация не подвергалась сомнению.

Однако выяснилось, что хвост сперматозоида на самом деле асимметричен и совершает удары только с одной стороны. Чтобы не плавать кругами из-за такой особенности, клетка адаптировалась и начала вращаться в процессе движения.

Этот процесс напоминает ввинчивание сверла или вращение выдры в воде. Благодаря высокой скорости вращения при наблюдении в обычный 2D-микроскоп создается оптическая иллюзия симметричных взмахов хвоста. Она и вводила исследователей в заблуждение на протяжении веков.

Для раскрытия этой тайны специалистам потребовалась сверхскоростная камера, способная делать более 55 тысяч кадров в секунду. Это было необходимо, так как хвост половой клетки совершает более 20 движений всего за одну секунду.

По мнению экспертов, это открытие имеет важнейшее значение для медицины. Более половины случаев бесплодия связаны с мужским фактором.

Новое понимание биомеханики движения поможет в разработке эффективных диагностических инструментов и улучшит результаты процедур ЭКО в будущем.

