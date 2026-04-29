Патрушев возглавил делегацию РФ на переговорах с руководством ОАЭ

Стороны обсудили торговлю, экологию и запуск новой площадки по агропродукции.

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел ряд встреч в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках рабочего визита. В состав российской делегации вошли представители Минэкономразвития, Минсельхоза и Минприроды. Основной темой переговоров стало развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Ключевым событием стала встреча Патрушева с вице-президентом и заместителем премьер-министра ОАЭ Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание инициативе создания зерновой биржи БРИКС. Проект уже получил поддержку лидеров стран объединения, в настоящее время ведется проработка механизмов его функционирования.

Предполагается, что новая площадка позволит сформировать независимые ценовые ориентиры на сельскохозяйственную продукцию внутри объединения. Это, как ожидается, будет способствовать более прозрачному ценообразованию.

Кроме того, российская делегация провела переговоры с министром по вопросам климатических изменений и окружающей среды ОАЭ Амной бент Абдуллой Аль-Дахак Аль-Шамсии, а также с министром внешней торговли Тани бин Ахмедом Аль-Зайюди.

Патрушев отметил, что в 2026 году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ. По его словам, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие между странами продолжает активно развиваться.

«Особое значение придаем взаимодействию в торгово-экономической сфере. По итогам прошлого года товарооборот достиг исторического максимума. Российские компании готовы увеличить отгрузки на рынок Арабских Эмиратов зерновой, масложировой, мясной продукции, а также минеральных удобрений», — высказался Дмитрий Патрушев.

Отдельное внимание на переговорах было уделено экологической повестке. Стороны отметили эффективность работы двусторонней группы по вопросам биоразнообразия, обращения с отходами и гидрометеорологии. В числе перспективных направлений дальнейшего сотрудничества российская сторона обозначила развитие взаимодействия в сфере геологии и недропользования.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая; этот шаг способен повлиять на расстановку сил на мировом нефтяном рынке.

