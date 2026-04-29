Силуанов: бюджет должен иметь запас прочности при любых ценах на нефть

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Цены на нефть в контексте российского бюджета сегодня обсуждают в рамках федерального просветительского марафона «Знание».

Выступая перед молодежью, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о рациональном подходе нашего государства. Министерство просчитывает ситуацию на случай более низких цен.

Кроме этого, в нашей стране есть отрасли, которые со временем могут компенсировать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов.

«Рынок ограничен проходом через Ормузский пролив. Но что будет завтра? Что будет, если страны ОПЕК будут не скоординированно проводить общую политику, а будут осуществлять производство и добычу нефти столько, сколько есть производственных мощностей, сколько хотят. Соответственно, цены пойдут вниз. И что будет с нашим бюджетом? А наш бюджет должен иметь соответствующий запас прочности, и мы определили этот период не менее чем трехлетний», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.