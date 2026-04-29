«Ей все равно скоро умирать»: внук подставил бабушку и выставил ее наркокурьером

Фото, видео: 5-tv.ru

Ветеран труда рискует получить 15 лет колонии из-за действий подростка.

Семейно-криминальная драма разыгралась в Челябинской области. Почетного работника совхоза с полувековым стажем обвиняют в работе наркокурьером. Пенсионерку задержали с тремя килограммами запрещенного вещества у тайника и теперь она рискует получить 15 лет колонии — в ее случае фактически пожизненный срок! Причем привел туда ее собственный внук.

Как считают родственники подозреваемой, он просто использовал свою бабушку как прикрытие. В скандальной истории разбиралась корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Под конвоем и в наручниках, как опасного рецидивиста, в зал суда заводят 72-летнюю старушку. Нину Кропанцеву подозревают в покушении на сбыт огромной партии наркотиков.

«Я никогда не занималась сбытом наркотиков, не приобретала, не покупала, ничего», — говорит подсудимая.

Оперативники задержали пенсионерку под Челябинском с тремя килограммами мефедрона. По материалам дела, к тайнику с наркотиками бабушка пришла «под прикрытием» собственного внука.

«Обвинение, которое мне принесли — тут половина все неправда. На каждой странице, на каждой. Следователь не захотел разбираться», — жалуется Кропанцева.

Пожилая женщина уверяет — ее подставил 15-летний внук. Это он привел ее к месту так называемой «закладки».

«До свалки дошли, он говорит: „Стой тут“. Ну я встала, стою. Он туда побежал, сюда побежал, в телефон заглядывает. Вышел оттуда с сумкой», — рассказывает подсудимая Нина Кропанцева.

Что в сумке — женщина, говорит, не знала, а подросток, увидев силовиков, испугался и быстро нашел виноватого.

«Это очень трусливый человек, боится ответственности, боится людей», — сказал зять подсудимой Алексей Афанасьев.

Как рассказывают родственники подростка, в его «досье» это уже не первое дело, связанное с наркотиками. В декабре по похожей схеме был задержан его отец. И снова рядом оказался школьник с подозрительной перепиской в мессенджере.

«Там экспертиза назначена, вот это все. Потому что в телефоне у меня ничего не нашли. Его телефон там смотрели. У него какую-то переписку нашли», — говорит отец Даниила Алексей.

«На вопрос Данилу: зачем ты подставил своего отца и бабушку? Он ответил: папа там и так сидел, а бабушке все равно скоро умирать», — рассказывает дочь подсудимой Наталья Зайцева.

За жизнь и репутацию бабушки переживают ее коллеги. Говорят, уж слишком скромно для наркоторговки жила Нина Владимировна.

«Ветеран труда, она всю жизнь проработала в совхозе. У нее и награды есть, и грамоты», — говорит коллега подсудимой Виктор Егоров.

Последние полвека пенсионерка работала в этом совхозе. Даже будучи на пенсии, продолжала трудиться весовщицей: шесть дней в неделю взвешивала овощи. Родные бабушки уверены, что в таком сложном графике времени на подработки наркодилером у нее бы попросту не осталось.

То, что пенсионерка фасовала только овощи, а не наркотики, недавно подтвердил и сам внук.

«Бабушка не виновата ни в чем. Она испугалась и поехала со мной. Прошу ее отпустить, если у вас есть такая возможность», — говорит Даниил.

Но для следователя такого признания оказалось мало.

«Свидетелю 15 лет, и он в силу общей части Уголовного кодекса не подлежит ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков», — поясняет адвокат Виталий Александров.

Аргументы Нины Владимировны в суде ее бывшая сноха называет бабушкиными «сказками». Якобы та хорошо знала, что внук связался с плохой компанией, и даже пользовалась доходом от незаконного бизнеса.

«Он давал денег ей на ремонт, что-то они там делали. Ее сына посадили в тюрьму, нужно было оплачивать адвоката. Сын дал ей 80 тысяч, он сказал. Откуда бы у него деньги были? Он нигде не работает, он вообще в девятом классе учится», — говорит мама Даниила Лида.

Теперь Нине Владимировне грозит как минимум 15 лет колонии. Учитывая возраст подозреваемой, такое наказание рискует оказаться для нее пожизненным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.