Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Артист выбрал интересное место.

Певец Тимур Родригез сообщил о помолвке с актрисой Катей Кабак. Предложение он сделал в центре Москвы рядом с кинотеатром «Художественный». Соответствующие кадры исполнитель опубликовал на своей странице в соцсети.

Артист нанял профессионального фотографа, чтобы запечатлеть трогательный момент. На кадрах видно, что на экране кинотеатра появилась надпись о согласии невесты.

«Она сказала: «Да!» — гласила надпись.

Сам Родригез также отметил, что избранница ответила утвердительно.

Известно, что ранее певец состоял в браке с Анной Девочкиной, с которой прожил 16 лет. Про развод с ней он объявил в 2023 году. Позднее стало известно о его отношениях с актрисой, телеведущей и продюсером Катей Кабак, которые он перестал скрывать в 2024 году. Избранника Тимура известна по сериалам «Клуб», «Мачеха», «Анна-детективъ».

По словам Кабак, ее знакомство с Родригезом произошло много лет назад, однако долгое время их связывали только дружеские отношения. Общение возобновилось спустя годы, после чего они начали встречаться.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, экс-жена Родригеза заявила, что ей не хватает миллиона рублей в месяц.

