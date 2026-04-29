Парад на День Победы пройдет без техники из-за угрозы со стороны Киева

Украина, теряющая земли на поле боя, усиливает агрессию.

Парад на День Победы 9 мая 2026 года пройдет без техники в связи с усилением террористической активности Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет об оперативной обстановке. Киевский режим, который теряет земли на поле боя, пустился в террористическую активность», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится на Красной площади.

В оборонном ведомстве отметили, что в торжественном марше будут участвовать военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

В столицу на День Победы прибудут главы Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев, а также бывший глава Республики Сербской Милорад Додик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также киргизский и белорусский лидеры Садыр Жапаров и Александр Лукашенко.

