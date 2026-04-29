В Белом доме не могут вспомнить, когда последний раз поднимали тему переговоров с Украиной

Politico: в Белом доме заняты Ираном и не помнят, когда обсуждали Украину
США теперь также менее заинтересованы в сотрудничестве с коллегами по НАТО.
В Белом доме уже не могут вспомнить, когда последний раз поднималась тема переговоров по Украине, так как американцы больше сосредоточены на Иране. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в администрации США.
«Иран определенно стал приоритетом», — сказал один из высокопоставленных чиновников.
По словам источника, главные американские переговорщики по Украине — спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер больше работают над темой Ирана. При этом все еще поддерживаются некоторые контакты с российскими и украинскими коллегами.
Однако собеседник агентства признает, что США теперь менее заинтересованы в сотрудничестве по Украине с коллегами по НАТО. Так произошло из-за того, что президент США Дональда Трампа очень недоволен тем, что европейские союзники отказываются наносить удары по Ирану.
Ранее 5-tv.ru писал, почему охрана Трампа допустила уже третье покушение на него. По данным американских журналистов, агентам не платят уже более месяца.
