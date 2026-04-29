Яблоко за 300 рублей: власти проверят стоимость продуктов в Анадыре

Вице-премьер Трутнев поручил разобраться с ценами на продукты на Чукотке

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил разобраться с высокими ценами на продукты в Чукотском автономном округе после того, как он обнаружил, что в Анадыре яблоко стоит около 300 рублей за штуку. Об этом он рассказал во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чукотки.

По его словам, в одном из магазинов килограмм яблок стоил около тысячи рублей, что вызвало у него вопросы. Он поручил министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики объяснить причины таких цен.

Трутнев напомнил, что до этого в России приняли закон о северном завозе, который должен был повлиять на стоимость товаров в удаленных регионах. По его словам, ожидалось, что данная мера поможет снизить цены и улучшить доступность продуктов.

Высокая стоимость продуктов на Чукотке и в других северных регионах связана с особенностями логистики и климатическими условиями. Программа северного завоза направлена на обеспечение поставок товаров в труднодоступные районы и охватывает несколько регионов страны.

Ранее власти региона также сообщали о жалобах жителей на дорогие продукты и ограниченный ассортимент, что остается одной из ключевых проблем для северных территорий страны.

