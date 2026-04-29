В Подмосковье семилетний ребенок утонул после падения в реку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В подмосковных Мытищах семилетний мальчик погиб после падения в реку Клязьму. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) в канале мессенджера МАКС.

Пирс в Мытищах. max.ru/СК Подмосковья/mosoblsk

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в данный момент.

Как передали в региональном управлении СК России, трагедия произошла 28 апреля. Ребенок находился дома вместе со взрослыми, однако в один момент вышел на улицу и направился к воде.

По предварительной информации, мальчик упал с пирса в реку и утонул.

Следователи проводят проверку и выясняют все детали происшествия. К работе также подключилась прокуратура, которая контролирует ход расследования.

