Проклятие Чекалиных? Как в СИЗО попала стилист Лерчек

Окружение блогера оказывается под следствием, как и она сама.

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей стилисту блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Эльвире Янковской, обвиняемой в мошенничестве. Она останется в следственном изоляторе как минимум до 19 августа. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Во время заседания Янковская просила перевести ее под домашний арест, сославшись на наличие двоих детей и необходимость быть с ними. Также она заявила, что не пыталась скрываться и выезжала за границу по работе, полагая, что ограничения сняты.

По версии следствия, Янковская представлялась профессиональным стилистом и в течение длительного времени продавала клиентам, в том числе Чекалиной, товары известных брендов по заниженной цене. Это была продукция марок Christian Dior, Prada и Hermes. Однако экспертиза показала, что вещи являются подделками.

Следствие полагает, что подозреваемая закупала товары на рынках и в торговых центрах, а затем продавала их как оригинальные. В одном из случаев ею была реализована сумка Hermes за сумму около 780 тысяч рублей, которая также оказалась контрафактной.

Уголовное дело возбудили после заявлений Чекалиной, которая сообщила о продаже поддельных вещей. В прошлом году меру пресечения Янковской уже ужесточали — с подписки о невыезде на арест.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокаты раскрыли, в каких условиях содержится Артем Чекалин, бывший муж Валерии Чекалиной. Его осудили на семь лет колонии общего режима по делу о выводе средств за рубеж.

