Голос силы и объектив Победы: как работали журналисты в Великую Отечественную войну

Фото: Кислов Федор/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди военных корреспондентов были известные на всю страну писатели и поэты — Константин Симонов, Аркадий Гайдар, Михаил Шолохов и другие.

Фронтовые журналисты во время Великой Отечественной войны (ВОВ) были полноценными участниками общей борьбы. Среди них — известные писатели, поэты, публицисты и фотографы. Они ехали туда, где рвались снаряды, добирались до осажденных городов, ночевали рядом с бойцами, говорили с командирами и фиксировали ход войны.

© РИА Новости/ Евгений Халдей

Военные корреспонденты сопровождали армию, авиацию, флот и рассказывали стране о жизни на фронте. Репортеры могли оказаться свидетелями атаки, участниками перехода, связным между редакцией и фронтом. Их блокноты, фотокамеры и радиомикрофоны становились частью сопротивления: слово поддерживало армию, объясняло цену подвига и помогало миллионам людей не терять веру в грядущую Победу.

О судьбах военных журналистов времен Великой Отечественной читайте в материале 5-tv.ru.

Печать и радио в стране, жившей войной

С началом войны советская информационная система перестроилась почти мгновенно. Главными источниками оперативных новостей стали газеты и радио. Выпускались сводки Советского информационного бюро (Совинформбюро), рассказы о фронтовом мужестве, заметки о заводах, госпиталях, эвакуации и тяжелом труде тех, кто ковал Победу далеко от линии огня.

© РИА Новости/ Евгений Халдей

Одним из главных изданий оставалась «Красная звезда». За годы войны вышли 1200 ее номеров. В издании печатались такие журналисты, как Алексей Сурков, Василий Гроссман, Константин Симонов, Алексей Толстой, Илья Эренбург, Петр Павленко и другие авторы. Газета не просто сообщала факты, она формировала язык военного времени: строгий, прямой, призывающий к выдержке и ответственности.

Не меньшую роль играла газета «Правда», в которой публиковались материалы журналиста Петра Лидова о Зое Космодемьянской и тексты писателя Николая Тихонова о блокадном Ленинграде. Через эти очерки страна видела настоящие судьбы фронтовиков.

Юрий Левитан: его голос держал страну в строю

© РИА Новости/ Георгий Петрусов

У войны был свой духоподъемный голос, и для миллионов людей им стал диктор Юрий Левитан. Он родился во Владимире в 1914 году и с детства выделялся мощным тембром. На радио его приняли не сразу: мешал провинциальный говор. Однако природная сила голоса, работа над речью и редкая собранность сделали Левитана главным диктором эпохи.

Его эвакуировали в Свердловск осенью 1941 года. Московские радиовышки демонтировали, чтобы они не служили ориентирами для вражеской авиации, а вещание перевели в режим строгой секретности. Студия находилась в подвале, сам Левитан жил закрыто, под охраной, потому что его голос оставался важной частью информационной обороны. Позже он работал из Куйбышева.

Левитан читал сводки Совинформбюро и важнейшие приказы, сообщал о взятии городов, о Берлине и о Победе. Знаменитый голос звучал как подтверждение: страна сражается, фронт держится, а поражение врага неизбежно.

Писатели на передовой: Симонов, Шолохов и Гайдар

© РИА Новости/ Александр Невежин

Поэт Константин Симонов стал одним из главных фронтовых журналистов. Он работал в армейских газетах, затем в «Красной звезде», бывал в осажденной Одессе, в Крыму, под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, у Днепра, в Румынии, Болгарии, Югославии, Польше и Германии. В 1945 году он находился в Берлине и видел капитуляцию врага.

Симонов писал изнутри фронтового опыта. Его очерки рождались после поездок в воинские части, разговоров с солдатами, ночей на передовой и дорог, по которым шли советские солдаты. Он соединял репортажную точность с литературной силой, поэтому его тексты воспринимались как свидетельства участника.

Военная лирика Константина Михайловича говорила об ожидании, верности, страхе потери и надежде на возвращение.

© РИА Новости/ Валерий Шустов

Писатель Михаил Шолохов, автор «Тихого Дона», в годы войны стал корреспондентом «Правды» и «Красной звезды». Он выезжал на фронт, писал очерки и рассказы, а пережитое им позже вошло в его прозу.

В военные годы появились рассказ «Наука ненависти» и главы романа «Они сражались за Родину». Шолохов видел войну через судьбы людей, и такая оптика делала его публицистику особенно сильной.

© РИА Новости

Писатель Аркадий Гайдар, «всесоюзный вожатый», с начала войны добивался отправки на фронт, хотя по состоянию здоровья призыву не подлежал. Как опытный журналист и писатель, он получил возможность работать корреспондентом «Комсомольской правды» на Юго-Западном фронте.

Когда часть войск оказалась в окружении под Киевом, Гайдар не ушел в безопасный тыл и присоединился к партизанам. Он погиб осенью 1941 года, успев предупредить товарищей о вражеской засаде.

Поэты войны: Джалиль, Озеров, Берггольц

Муса Джалиль был поэтом, журналистом и фронтовиком. Он ушел на войну в 1941 году, работал военным корреспондентом, а в 1942 году попал в плен. Даже в нацистском концлагере он продолжал писать и участвовал в подпольной работе, связанной с подготовкой побега заключенных. В тюрьме Моабит Джалиль написал настоящий литературный документ мужества — сборник «Моабитская тетрадь».

Джалиля казнили в 1944 году в берлинской тюрьме. Позже ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, а его лагерные стихи стали свидетельством сопротивления, которое не вышло сломить врагу.

Поэт Лев Озеров в начале войны ушел добровольцем и работал корреспондентом на фронте. Он не прекращал писать, а после войны преподавал в Литературном институте, занимался переводами и литературоведением. Его судьба показала, что фронтовая журналистика для многих авторов стала опытом, который менял отношение к слову и человеческой стойкости.

© РИА Новости/ Александр Бродский

Особое место занимает поэт и «блокадная муза Ленинграда» Ольга Берггольц. Она работала на ленинградском радио с августа 1941 года и почти ежедневно обращалась к жителям осажденного города. Ее голос звучал там, где люди жили под обстрелами, мерзли, голодали, теряли близких, но продолжали работать и защищать Ленинград. Берггольц не прятала трагедию за красивыми формулами. Она говорила о боли так, чтобы в ней сохранялось достоинство.

Именно Ольге Берггольц принадлежать знаменитые строки — «Никто не забыт, ничто не забыто!». Эти слова — часть эпитафии, выбитой в граните на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

Репортаж как форма сопротивления: Эренбург, Петров, Лидов

© РИА Новости/ Абрам Штеренберг

Журналист Илья Эренбург за годы войны написал около полутора тысяч антифашистских статей, очерков и заметок для «Красной звезды», «Правды», «Известий» и Совинформбюро. Его публицистика оказалась резкой, энергичной, направленной на мобилизацию. Он говорил с читателем языком гнева, потому что война не оставляла места равнодушию.

© РИА Новости

Писатель Евгений Петров, соавтор Ильи Ильфа, с начала войны работал корреспондентом Совинформбюро, публиковался в «Правде», «Красной звезде» и журнале «Огонек». Он бывал на опасных участках фронта, получил тяжелую контузию, а летом 1942 года побывал в осажденном Севастополе. На обратном пути самолет, в котором он летел, разбился в донской степи. В его полевой сумке остался черновик репортажа о городе, который продолжал сопротивляться.

Корреспондент Петр Лидов вошел в историю благодаря очеркам о партизанке Зое Космодемьянской. Он сумел рассказать эту историю так, что судьба одной девушки стала общенародным символом. В этом проявилась важная особенность фронтовой публицистики: она не только фиксировала события, но и помогала людям понять их нравственный масштаб.

Фотокорреспонденты: война, оставшаяся в кадре

Если газетная строка сохраняла голос эпохи, то фотография оставляла ее зрительный след. Советские фотокорреспонденты ТАСС, Совинформбюро и армейских газет работали под обстрелами, в разрушенных городах, на боевых позициях, в госпиталях и на дорогах наступления. Их кадры становились документами.

Альперт Макс /ТАСС

Фотограф Макс Альперт сделал один из самых известных снимков войны, запечатлев политрука Алексея Еременко в момент, когда тот поднимал бойцов в атаку. Фотограф назвал работу «Комбат», и это название закрепилось в истории. В кадре оказалось мгновение предельного напряжения, за которым стояла реальная гибель человека и цена подвига.

Фотокорреспондент Николай Хандогин создал важную часть летописи снимков блокадного Ленинграда. На его кадрах жители идут за водой к Неве, стоят среди разрушенных домов, переживают будни города, который продолжал жить в нечеловеческих условиях. Эти фотографии возвращают войне лица мирных людей, для которых фронт проходил через собственный двор.

© РИА Новости/ Николай Хандогин

Фотограф Евгений Халдей снял кадры, ставшие визуальными символами Победы: знамя над рейхстагом, регулировщицу у Бранденбургских ворот, берлинские улицы после падения нацизма. Он работал и на Потсдамской конференции, и на Нюрнбергском процессе. Благодаря таким фотографам память о Великой Отечественной войне осталась не абстрактной, а зримой: с лицами, улицами, дымом, снегом, знаменами и тишиной после боя.

© РИА Новости/ Вячеслав Рунов

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.