Король Карл III рассмешил Меланию Трамп во время прогулки по саду

Монарх пошутил рядом с ульями на территории Белого дома.

Король Великобритании Карл III заставил первую леди США Меланию Трамп рассмеяться во время совместной прогулки по территории Белого дома. Об этом сообщило The Independent.

Инцидент произошел в рамках четырехдневного государственного визита британского монарха в Штаты. Второй день поездки начался с торжественного приема. Затем высокопоставленные гости отправились на чаепитие с четой Трамп. Программа посещения включала в себя прогулку по садам Белого дома.

Во время осмотра улья Карл III отпустил шутку, которая вызвала у Мелании приступ неконтролируемого смеха. Свидетелями этого дружеского момента стали супруга короля королева Камилла и президент США Дональд Трамп.

Ранее Мелания Трамп установила улей в виде Белого дома на территории резиденции. Возможно, именно он стал причиной для шуток.

Точное содержание шутки не разглашается. Однако очевидцы отметили, что встреча прошла в крайне теплой и непринужденной атмосфере, подчеркивающей особый статус дипломатических отношений между двумя странами.

Эта поездка в Вашингтон имеет историческое значение, так как это первый визит Карла III в США в статусе правящего монарха.

