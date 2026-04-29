В США российский танк Т-72 назвали лучшим в мире

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Российский танк Т-72 занял первое место в рейтинге боевых машин по версии американского консервативного журнала The National Interest.

Танк возглавил список по нескольким критериям: запас хода и возможность продолжительного боя без необходимости пополнения запасов, выживаемость и система защиты, адаптивность и потенциал для модернизации, простота производства, многофункциональность, а также стратегическое влияние танка и его сдерживающий фактор.

Как считают авторы рейтинга, Т-72 соответствует всем критериям эффективного танка.

Второе место рейтинге занял американский M1 Abrams, а третье — израильский Merkava V. Российский T-72 был появился на вооружение советской армии в 1973 году. Его создали в танковом конструкторском бюро Уралвагонзавода. На данный момент T-72 стоит на вооружении армий почти 50 государств.

