Электроснабжение в Подмосковье по основной сети восстановлено

Продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей.

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили ремонт поврежденных из-за непогоды линий электропередачи напряжением 6–10 кВ на севере Подмосковья. В результате рано утром 29 апреля восстановлено электроснабжение всех потребителей Московской области по основной сети, сообщили в пресс-службе «Россетей».

Ранее, к середине дня 28 апреля, было восстановлено электроснабжение на юге, западе и востоке региона.

В настоящее время энергетики нормализуют схемы электроснабжения и продолжают работы по индивидуальным заявкам в сетях напряжением 0,4 кВ. Кроме того, специалисты помогают с подключением абонентам, самостоятельно обслуживающим свои электросети.

Мощный циклон со снегопадом и ветром с порывами до 23 м/с обрушился на столичный регион 27 апреля. К вечеру энергетики «Россети Московский регион» устранили последствия непогоды для большей части потребителей. С ночи на 28 апреля были зафиксированы новые технологические нарушения на фоне второй волны стихии, преимущественно на севере Московской области, где высота снежного покрова достигала 30 см.

Всего специалисты убрали с проводов более 400 упавших деревьев и отремонтировали свыше 600 поврежденных линий электропередачи. В работах были задействованы 354 бригады, 1096 человек и 359 единиц спецтехники. Энергетики вели восстановление круглосуточно.

