Гадалка «сняла порчу» и золотое кольцо с жительницы Севастополя
Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky
Мошенница подошла к девушке прямо в городском сквере и убедила ту в работе «нечистой силы».
В Севастополе местная жительница стала жертвой мошенницы, которая похитила у нее ювелирное изделие во время сеанса «избавления от проклятия». Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.
Инцидент произошел в одном из скверов, где к 21-летней горожанке подошла незнакомка и убедила ту в наличии «страшной порчи», требующей немедленного вмешательства.
Поверив в реальность угрозы, девушка согласилась на проведение обряда и сначала перечислила на счет злоумышленницы 300 рублей.
Затем аферистка заявила о необходимости более сложного ритуала. По ее указанию, потерпевшая сняла золотое кольцо, положила его на ладонь гадалки, закинула голову вверх и начала читать заклинание.
Воспользовавшись тем, что жертва отвлеклась, мошенница скрылась.
Девушка попыталась задержать гадалку собственными силами. Однако та заверила, что драгоценность вернется к владелице сама сразу после того, как темная магия испарится.
Только спустя время жительница Севастополя поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Подозреваемую удалось задержать сотрудникам патрульно-постовой службы. Выяснилось, что украденное ювелирное украшение она успела сдать в ломбард, получив за него шесть тысяч рублей.
Женщина полностью признала свою вину, выкупила кольцо и передала его хозяйке. Несмотря на возврат имущества, в отношении задержанной завели уголовное дело о мошенничестве, по которому ей грозит тюремный срок до пяти лет.
