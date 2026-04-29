Вопрос жизни и смерти? Раскрыта главная причина интереса США к Гренландии

Фото: Reuters/Stoyan Nenov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вашингтон ищет способы спасения засушливых регионов через установление контроля над крупнейшим островом планеты.

В связи с серьезным дефицитом пресной воды в ряде американских регионов Гренландия превратилась в приоритетную стратегическую цель для властей США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Росконгресса.

Согласно данным экспертов, стремление Вашингтона завладеть территорией, которая официально принадлежит Дании, провоцирует рост политического напряжения во взаимоотношениях между США и Европейским союзом. Более того, подобные территориальные претензии ставят под вопрос монолитность и дальнейшую устойчивость Североатлантического альянса.

Специалисты отмечают, что наиболее сложная ситуация с водными ресурсами в США на данный момент наблюдается в штатах Невада и Калифорния.

Именно локальные кризисы в этих субъектах заставляют Белый дом рассматривать Гренландию как гигантский резервуар пресной воды.

В материалах Росконгресса уточняется, что, хотя на общегосударственном уровне критической нехватки ресурса в Америке пока не зафиксировано, администрация президента США Дональда Трампа заранее прорабатывает различные сценарии купирования будущих угроз.

Гренландия с ее ледниками в этом контексте видится американскому руководству идеальным активом для долгосрочного обеспечения национальной безопасности.

Сам Трамп ранее неоднократно публично подтверждал свое намерение добиться перехода острова под юрисдикцию США. По его утверждению, такой шаг необходим для защиты интересов страны на фоне геополитических вызовов со стороны других государств.

Политик также связывал свой жесткий подход к вопросам функционирования НАТО именно с позицией альянса по «гренландскому вопросу».

Трамп заявлял, что отсутствие поддержки со стороны европейских партнеров в этом деле стало одной из причин его критического отношения к блоку. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания и обладает колоссальными запасами природных богатств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.