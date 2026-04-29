Май бросит из жары в холод: синоптики предупредили о погодных качелях

Последний месяц весны обещает резкие перепады — от почти летнего тепла до заморозков и погодных сюрпризов.

Май 2026 года в России окажется близким к климатической норме, но спокойной погоды ждать не стоит. По данным Гидрометцентра России, которые привело издание URA.RU, месяц может пройти на фоне температурных качелей, дождей и возвратных похолоданий.

В целом по стране средние температуры ожидаются в пределах нормы — с отклонением примерно на один градус в обе стороны. Теплее обычного может быть на Дальнем Востоке, в части Забайкальского края, в Амурской области, на юге Якутии, а также в Центральном, Южном и Северо-Кавказском округах.

Прохладнее нормы май может оказаться на Урале, в Приволжье и на большей части Северо-Запада.

Осадки распределятся неравномерно. Дефицит влаги прогнозируют в Ленинградской области, Карелии, части южных регионов, на севере Урала и Таймыре. Избыточные дожди, напротив, возможны в Мурманской области, на юге Дальнего Востока и в северных районах Якутии.

В Москве первые дни месяца будут прохладными. По словам Александра Шувалова, 1 мая воздух прогреется лишь до плюс десяти градусов.

«Первого числа уже до десяти градусов тепла. Я бы не сказал, что первое мая будет теплым — десять градусов в дневные часы, это ниже нормы на три-четыре градуса, то есть это не теплая погода. Я бы сказал, это достаточно прохладная погода, но не ветрено и без значимых осадков», — рассказал Александр Шувалов.

Уже со 2–3 мая в Москве ожидается около 14 градусов, а к 9 мая — до 17–18. В целом в Московской области месяц может оказаться немного теплее нормы, хотя с дождями и возможными «черемуховыми» заморозками.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прогнозируют более прохладный фон — около 9–14 градусов. Осадков там может быть меньше обычного.

На юге, в Краснодарском крае и Ставропольском крае, ожидается устойчивое тепло: от 16–19 градусов в начале месяца до 23 градусов ближе к концу мая. Однако месяц может быть дождливым.

В Татарстане температурный фон будет близким к норме. На Урале и в Сибири синоптики осторожнее. В Новосибирске в начале мая возможны ночные заморозки до минус пяти градусов, а устойчивое потепление ждут лишь к середине месяца.

В Красноярске температура может быть выше нормы, но риск похолоданий сохраняется. Синоптики также предупреждают о традиционных возвратных майских холодах.

«Традиционные майские холода будут, конечно. Заморозки в мае — это нормальное явление, когда температура в темное время суток понижается до ноля градусов и чуть ниже», — отметил Михаил Любов.

По его словам, ожидаются две волны похолодания: одна — в первой половине месяца, другая — в середин месяца.

Повторения прошлогоднего снегопада в центральной России пока не прогнозируют. Однако Владимир Клименко, слова которого привело издание aif.ru, отмечал, что сезонный цикл постепенно смещается, а теплый период удлиняется.

При этом мокрый снег и кратковременные заморозки на севере Урала и в Сибири полностью не исключаются.

Прогноз обсуждают и на фоне недавней апрельской стихии. В Самарской области из-за урагана погибли три человека, включая ребенка. В Москве сильный снегопад привел к рекордному снежному покрову на ВДНХ — 12 сантиметров, что стало максимумом за 55 лет.

