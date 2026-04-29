Жара, засуха или грозы? Синоптики дали прогноз на лето 2026 в России

Погода в новом сезоне готовит разные сценарии — от раннего купального сезона до погодных сюрпризов в августе.

Лето 2026 года в России окажется теплее климатической нормы, однако экстремальных температурных рекордов не ожидается. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на прогнозы специалистов.

Синоптики отметили, что снежная зима, вопреки распространенным приметам, сама по себе не означает аномально жаркое лето. Сезон скорее будет умеренно теплым, хотя отдельные периоды зноя возможны. Одновременно в ряде регионов может усилиться интенсивность осадков.

Что ждут в центре и на юге летом 2026

Летом в европейской части России, как прогнозирует синоптик Владимир Клименко, температура может оказаться на один-два градуса выше нормы.

В Москве и Московской области самым жарким летним месяцем станет июль. Температура может держаться в пределах 25–27 градусов. Начало августа будет теплым, но ближе к концу месяца возможно заметное похолодание — дневные показатели могут снизиться до 16 градусов.

В Санкт-Петербурге июнь обещает быть сравнительно сухим, около 21 градуса, а июль — необычно теплым в ночные часы. По оценкам синоптиков, температура ночью может не опускаться ниже 17 градусов.

На юге, включая Краснодарский край, Сочи и Волгоград, купальный сезон может начаться раньше обычного. В отдельные дни июля и августа жара способна достигать 35 градусов и выше. При этом синоптики допускают риск засухи в центральных районах края.

Что прогнозируют в регионах на лето 2026

В Поволжье и на Урале июль и первая половина августа пройдут со стабильным теплом — в пределах 28–30 градусов. Резких температурных скачков и затяжных дождей там не ждут.

Для Сибири прогноз тоже теплый. В Новосибирске и Иркутске средние летние температуры могут превысить норму на три-четыре градуса.

На Дальнем Востоке картина иная. К августу погодные условия могут измениться из-за муссонов. Это может привести к росту влажности, частым грозам и сильным осадкам.

