После 70 можно платить меньше: какие льготы пенсионеры часто упускают

После 70 лет у пенсионеров сохраняется и действует ряд льгот

Некоторые меры поддержки начинают работать только после обращения, и именно на этом многие теряют деньги.

После 70 лет у пенсионеров появляются дополнительные меры поддержки, которые могут снизить расходы на жилье, налоги, лекарства и повседневные траты.

Но многие льготы носят заявительный характер, а значит, без обращения их можно просто не получить.

Компенсация за капремонт и возврат денег

Одна из главных льгот касается взносов на капитальный ремонт. Пенсионерам от 70 до 80 лет компенсируют 50% платежа, а после 80 лет — всю сумму полностью.

Но эта мера действует при ряде условий. Получатель должен быть собственником квартиры и жить в ней. Как правило, жилье должно быть единственным.

Важно и то, кто прописан вместе с пенсионером. Если в квартире зарегистрированы работающие родственники, компенсацию могут не назначить. Если человек живет один, с другими неработающими пенсионерами или неработающими инвалидами I и II группы, право обычно сохраняется.

Есть и ограничение по площади. Для одного человека действует норматив 33 квадратных метра, для двух пенсионеров — 42. Если проживают трое и более льготников, на каждого учитывается по 18 квадратных метров. За площадь сверх норматива компенсацию не дадут.

Оформлять выплату нужно через соцзащиту, МФЦ или портал Госуслуги. Потребуются заявление и документы. В начале 2026 года обсуждалась идея сделать эту компенсацию автоматической, но пока она остается предложением.

Налоговые льготы и доплаты

Пенсионеры также могут пользоваться освобождением от налога на имущество. За один объект каждого вида — например, квартиру, дом и гараж — налог можно не платить. Если объектов несколько, льгота обычно применяется к тому, где налог выше.

Для земельных участков действует правило «шести соток». Из налогооблагаемой площади вычитают 600 квадратных метров. Если участок не больше шести соток, налог может не начисляться вовсе.

С 2026 года многие налоговые льготы применяются автоматически, однако специалисты советуют проверять квитанции и личный кабинет налогоплательщика. Отдельно важно помнить: сам факт достижения 70 лет прибавки к пенсии не дает.

Серьезное увеличение фиксированной выплаты происходит после 80 лет. В 2026 году она составляет 9584,69 рубля и удваивается. Повышение начисляют с первого числа месяца, следующего за днем рождения.

Если доход пенсионера ниже прожиточного минимума, может назначаться социальная доплата. В 2026 году федеральный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей.

Доплата положена и за иждивенцев. За каждого — примерно треть фиксированной выплаты, около 3195 рублей в месяц. Но максимум — за троих.

Отдельно предусмотрена компенсация 1200 рублей для тех, кто ухаживает за человеком старше 80 лет.

Лекарства, санатории и деньги

Пенсионерам доступен набор социальных услуг. В него входят бесплатные лекарства по рецепту, санаторное лечение и льготный проезд к месту лечения. В 2026 году денежный эквивалент этого набора составляет 1825,25 рубля в месяц.

Но эти деньги не всегда выгоднее самих льгот. Если человек регулярно покупает дорогие препараты, натуральная помощь может быть полезнее. То же касается санаторного лечения.

Если пенсионер хочет отказаться от льгот в натуральной форме и получать деньги, нужно подать заявление до 1 октября. Тогда изменения начнут действовать с января следующего года. Можно отказаться не от всего пакета, а только от части.

Региональные льготы

Помимо федеральных мер поддержки, действуют региональные. В некоторых субъектах дают бесплатный проезд, в других — скидки на коммунальные услуги или налоговые послабления.

Например, в Московской области пенсионерам доступна социальная карта с бесплатным проездом, а в Ленинградской для некоторых пенсионеров предусмотрены льготы по транспортному налогу.

Специалисты советуют отдельно уточнять меры поддержки по месту жительства.

Как оформить и какие нужны документы

Многие выплаты не назначаются автоматически, поэтому важно обратиться за ними самому. Сделать это можно через МФЦ, отделение Социального фонда России или портал Госуслуги.

Чаще всего нужны:

паспорт;

документы на жилье;

справка о составе семьи;

квитанции об оплате жилья;

иногда подтверждение, что пенсионер не работает.

Для налоговых льгот обычно документы подавать не требуется, но если система не применила послабление, можно обратиться в налоговую или МФЦ.

Юристы напоминают: многие льготы не имеют обратной силы. Если обратиться поздно, выплаты начнутся только с месяца подачи заявления, а деньги за пропущенное время могут не вернуть.

Поэтому пенсионерам старше 70 лет советуют проверить, какие меры поддержки уже назначены, а какие остаются только на бумаге.

