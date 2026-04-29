На протяжении 22 лет: один и тот же завтрак помогает сохранить хорошую форму

Mirror: один и тот же завтрак помог мужчине сохранить хорошую форму

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Предсказуемость рациона обеспечивает контроль над калориями.

Генеральный директор фитнес-компании Люк Карлсон ежедневно употребляет идентичные блюда на завтрак и ланч на протяжении последних 22 лет, чтобы поддерживать здоровье и минимизировать стресс от выбора. Об этом сообщает Mirror.

По словам 46-летнего мужчины, каждое его утро начинается с порции овсяной каши с бананом, усиленной протеиновым порошком и креатином, после чего он съедает белковый батончик.

На обед американец неизменно выбирает сэндвич с индейкой или курицей, иногда чередуя обычный хлеб с лепешкой-рапом. Такой строгий подход позволяет ему четко контролировать потребление макронутриентов и оставаться в рамках суточной нормы от 1900 до 2200 калорий.

Карлсон утверждает, что подобная рутина ничуть ему не надоедает, так как он искренне любит эти продукты за их питательность.

«Это мой способ избежать усталости от принятия решений; я сосредотачиваюсь на нужных мне макроэлементах, оставаясь в подходящем диапазоне калорий», — объясняет свою позицию Люк.

Мужчина часто находится в разъездах, проводя в командировках почти каждую неделю года. Предсказуемость рациона помогает ему не поддаваться искушениям в ресторанах или аэропортах.

Привычка выработалась у него еще в 24 года, когда он осознал, что бесконтрольные перекусы во время путешествий приводят к набору лишнего веса.

Окружающие с пониманием относятся к его принципам, хотя иногда и позволяют себе шутки по поводу обязательного наличия сэндвича в середине дня.

При этом на ужин Карлсон позволяет себе гибкость, выбирая между стейком, лососем или курицей, что вносит небольшое разнообразие в его образ жизни.

