Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Запорожской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

СБУ завербовали жителя Мелитопольского района через мессенджер.

В Запорожской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт.

По версии следствия, СБУ завербовала жителя Мелитопольского района через чат в мессенджере Telegram. По заданию куратора он раздобыл компоненты для изготовления взрывного устройства и перевез их домой, чтобы передать исполнителю диверсии.

Оба предполагаемых террориста сейчас находятся под арестом.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что российского археолога Александра Бутягина освободили в ходе обмена заключенными на границе Польши и Белоруссии.

Задержание ученого произошло в декабре 2025 года в Варшаве — его арестовали по запросу Украины. Киев обвинял Бутягина в незаконной археологической деятельности в Крыму после 2014 года. На Украине ему грозило до десяти лет лишения свободы.

Процедура обмена прошла в пункте пропуска «Переров‑Беловежа». По данным ФСБ РФ, схема была реализована по формуле «пять на пять»: российская сторона передала двух молдавских разведчиков и ряд других лиц, а взамен получила Бутягина и еще нескольких граждан, включая супругу российского военнослужащего из Приднестровья.

В организации обмена участвовали спецслужбы семи государств, а подготовка операции, по имеющимся данным, заняла около года.

Ещё больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.