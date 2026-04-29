Ни в горе, ни в радости: Арина Аверина бросила Дмитрия Алиева из-за туберкулеза

Спортсмен замкнулся в себе после постановки диагноза.

Гимнастка Арина Аверина и фигурист Дмитрий Алиев могли расстаться из-за серьезных проблем со здоровьем спортсмена. Об этом молодой человек рассказал в интервью на федеральном канале.

Он откровенно признался том, что врачи диагностировали у него туберкулез. Именно это известие стало причиной разрыва с возлюбленной.

Дмитрий отметил, что постановка такого диагноза стала для него тяжелым испытанием. Он совершенно не понимал, где именно мог заразиться.

Болезнь спровоцировала не только физические трудности, но и глубокий психологический кризис. Из-за этого фигуриста пришлось на время исчезнуть из публичного пространства.

В ходе беседы Алиев подчеркнул, что в сложный жизненный период его личная жизнь претерпела крах. По словам фигуриста, в момент борьбы с заболеванием он чувствовал необходимость закрыться от окружающего мира.

Описывая расставание, Дмитрий намекнул на отсутствие поддержки со стороны партнерши в критической ситуации.

«Было непросто, и я закрылся… Все тогда в моей жизни начало меняться. У меня были отношения какие-то, которые случились в этот период, и они закончились», — прокомментировал ситуацию Алиев.

Хотя имя Авериной в контексте разрыва прямо не называлось, поклонники связали эти слова именно с ней.

Информация о романтической связи между Ариной Авериной и Дмитрием Алиевым начала активно обсуждаться в прессе летом прошлого года. Подтверждение слухам последовало довольно быстро. Пара посетила свадебное торжество сестры гимнастки — Дины Авериной.

Позже в социальных сетях атлеты делились трогательными видеороликами, не скрывая своих чувств.

