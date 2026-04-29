Если нет денег: как бюджетно провести майские выходные

В Москве на майских праздниках можно посетить музеи бесплатно

Долгие выходные — отличная возможность отдохнуть, но не у всех есть средства на путешествия или дорогие развлечения. В некоторых городах в майские праздники проходит множество бесплатных мероприятий. Главное — о них узнать. В материале 5-tv.ru несколько идей, как провести время интересно и без лишних трат.

Бесплатные музеи в Дни культурного наследия

С 18 апреля по 31 мая в Москве проходят Дни исторического и культурного наследия. В этот период сотни музеев, усадеб и выставочных залов можно посетить бесплатно.

Среди участников — Музей Москвы, Музей кино на ВДНХ и Музей Победы на Поклонной горе.

Что важно знать: на некоторые площадки нужна предварительная регистрация, а вход в особо популярные места лучше планировать заранее.

Если вы живете недалеко от Москвы, то это отличная возможность посетить столицу.

Праздничные программы в парках

С 1 по 3 мая в московских парках традиционно проходят мероприятия на свежем воздухе. В прошлом году в Царицыно работали лодочные станции, в Воронцовском парке проводили мастер-класс по созданию парфюма, а в саду Баумана выступали джазовые ансамбли.

Также в мае начнут открываться спортплощадки, стартуют бесплатные тренировки и прогулочные маршруты. Актуальную программу на 2026 год стоит уточнить на сайтах парков.

Кроме этого, с 3 мая каждую субботу в 12:00 на площади Дружбы народов ВДНХ проходят бесплатные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

Зрители увидят торжественный марш кавалеристов, элементы «конного балета», джигитовку и фланкировку шашками при поддержке духового оркестра. Зрелище подходит и взрослым, и детям. Вход свободный, без регистрации. Шоу будет проходить до сентября.

Прогулки по историческим паркам

Даже без специальных мероприятий прогулка по паркам в любом городе — полноценный отдых. В некоторых уже начинают цвести яблоневые сады.

Можно взять плед и устроить пикник. Однако для пикника нужно убедиться в наличии специальных зон.

Домашний кинотеатр с попкорном

Если на улице дождь или просто хочется тишины, устройте киномарафон. Подписки на онлайн-кинотеатры у многих уже есть, а если нет — можно воспользоваться бесплатными пробными периодами (главное — не забыть отключить автопродление).

Попкорн продается в каждом магазине. Добавьте плед, гирлянды и фильм, который давно откладывали, — уютный вечер гарантирован.

Чемпиона по настольным играм

Соберите друзей или семью за настольными играми. Турнир по «Монополии» или «Имаджинариуму» затянет на несколько часов.

Если компания не может собраться в реальности, то поиграйте онлайн. Можно устроить вечеринку с «Мафией» или «Крокодилом» по видеосвязи.

Дача или огород

Если есть дача, не воспринимайте поездку как «каторгу». Посадите что-то быстрое (редиску, зелень), покрасьте старую скамейку или просто разожгите мангал.

Свежий воздух и смена деятельности — лучший отдых. Предложите соседям объединиться для общего субботника, а потом устроить чаепитие с пирогами.

Даже если у вас нет участка, можно помочь знакомым — в благодарность вам, скорее всего, устроят ужин.

Бюджетный отдых — это не отсутствие впечатлений, а их другое качество. Иногда лучшие воспоминания остаются от спонтанных прогулок или долгих разговоров у костра, а не от билетов в другие страны.

