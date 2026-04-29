«Пьешь шишку»: Глюкоза рассказала о новом способе детокса организма

Фото: www.globallookpress.com/Павел Бедняков

Ранее поведение артистки вызвало тревогу у поклонников.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, объяснила свои недавние скандальные выходки и необычное состояние употреблением специального травяного отвара из шишек. Об этом она сообщила в шоу «Кстати» на платформе VK Видео.

Артистка рассказала, что на протяжении последнего месяца она придерживается программы очищения организма и проходит детокс-курс.

«Там очень все детально, ты пьешь шишку. Это такой отвар, там всякие травы, но основной ингредиент — шишка», — поделилась Глюкоза деталями своего рациона.

Знаменитость подчеркнула, что этот напиток оказывает специфическое воздействие на гормональный фон, что в итоге отражается на ее эмоциональном состоянии и публичном имидже. По ее словам, это действует следующим образом: кортизол (гормон стресса) переходит в мелатонин (гормон сна), а утром мелатонин переходит в дофамин (гормон счастья).

Однако, если не лечь спать вовремя, то кортизол не перейдет в мелатонин. И тогда из-за застоявшегося стресса певица не чувствует «ни добра, ни счастья».

Ранее поведение Глюкозы вызвало тревогу у поклонников. Летом 2024 года певица выступила в Красноярске. Тогда зрители концерта отмечали, что певица вышла на сцену в измененном сознании. Она трогала себя за интимные места и вела себя странно.

