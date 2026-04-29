Осечка киллера: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся

CBS: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся

Злоумышленник ворвался на торжественный ужин с целым арсеналом оружия.

Подозреваемого в покушении на президент США Дональда Трампа, Коула Аллена, схватили правоохранители в Вашингтоне после его случайного падения во время нападения. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton 26 апреля во время ежегодного мероприятия Ассоциации корреспондентов Белого дома. В момент нападения 31-летний житель Калифорнии ворвался на второй этаж здания и выстрелил из дробовика.

По словам источника, скорость передвижения злоумышленника составляла около 14,5 километра в час. Силовики воспользовались моментом, когда мужчина потерял равновесие, чтобы оперативно его обезоружить и задержать.

«Аллен споткнулся и упал на пол, и офицеры немедленно набросились на него, забрав у него оружие и рубашку, чтобы убедиться, что на нем нет взрывчатки», — рассказал инсайдер.

Несмотря на то, что один из охранников открыл ответный огонь по преступнику, ранений тот не получил. При обыске у задержанного изъяли не только дробовик, но и пистолет, а также несколько ножей.

В результате стрельбы никто из гостей, включая Дональда Трампа и его супругу Меланию, не пострадал. Их экстренно эвакуировали из зала.

По предварительным данным, пуля попала в мобильный телефон одного из сотрудников службы безопасности, который находился в нагрудном кармане бронежилета.

О Коуле Аллене известно, что ранее он работал педагогом и занимался созданием компьютерных игр в жанре шутера. Он также поддерживал Украину постами в соцсетях и отправлял деньги на нужды ВСУ.

В понедельник мужчине предъявили обвинения по трем статьям, главной из которых является посягательство на жизнь действующего президента США.

