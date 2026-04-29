Ядерные планы Франции грозят мировым конфликтом, заявил постпред России при ООН в Женеве

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Москве известно о действиях Парижа, на этот счет предусмотрена ответная реакция.

Планы Парижа увеличить ядерный потенциал Европы могут привести к крупному конфликту. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Объявленные французами планы и вовлечение в их ядерную орбиту все большего числа неядерных государств не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и прямым образом провоцируют эскалацию международной напряженности, увеличивают возможность ядерного конфликта в мировом масштабе», — сообщил он.

Дипломат подчеркнул, что Москве известно о новой политике французского руководства. По его словам, Россия изучает все нюансы и предусмотрела ответные действия для обеспечения безопасности.

При этом он отметил, что сейчас непонятно, как далеко Париж готов пойти в вопросе доступа неядерных стран к атомному арсеналу. Гатилов также обвинил Францию в отказе нести ответственность за нераспространение по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В марте этого года французский президент Эммануэль Макрон объявил об ужесточении политики ядерного сдерживания за счет увеличения количества ядерных боеголовок. Париж также планирует распространить свою стратегию на весь Евросоюз.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила руководство Франции в разрушении отношений с Россией.

