Пациенты заявили о пытках в рехабе под Екатеринбургом вместо лечения

Пациентов лишали еды и сна, чтобы те были покорными и покладистыми. А за пребывание в центре брали по 50 тысяч рублей в месяц.

Избиения, издевательства и пытки вместо терапии! Пациенты рехаба под Екатеринбургом рассказали о методах лечения в центре для алко- и наркозависимых.

По словам бывших постояльцев, людей связывали скотчем, заставляли делать по тысяче приседаний и часами стоять лицом к стене. Пациентов лишали еды и сна, чтобы те были покорными и покладистыми. За такое «лечение» родственники платили по 50 тысяч рублей в месяц. Что творилось за стенами рехаба, они не знали.

«Первый звонок там только через два месяца. И он, по сути, проходит под диктовку консультантов. И, как правило, люди за два месяца нахождения там они уже поломаны морально и что-то сообщить уже не могут. И если пытаются, звонок проходит по громкой связи, он быстро прекращается», — рассказал бывший постоялец центра.

Бывшие пациенты центра и сейчас просят не показывать лицо — боятся мести. Сейчас злополучный центр проверяют. Высшего медицинского образования у сотрудников рехаба не оказалось.

