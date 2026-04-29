Брак на грани: Джессика Бил пригрозила Джастину Тимберлейку разводом

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Eventpress Kochan

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поводом стало поведение артиста на одном из благотворительных вечеров.

Актриса Джессика Бил захотела развестись со своим мужем, певцом Джастином Тимберлейком. Она уже поставила супругу ультиматум. Об этом рассказало 7Дней.ru со ссылкой издание Page Six.

Звезда Голливуда потребовала от него пересмотреть свое поведение, за которое, по ее словам, она вынуждена краснеть от стыда, иначе их отношениям наступит конец. Последней каплей стал инцидент на благотворительном турнире по гольфу в Лас-Вегасе, куда Тимберлейка пригласили в качестве ведущего.

Изначально певец справлялся с обязанностями. Но спустя некоторое время гости заметили, что его поведение изменилось. Очевидцы утверждали, что артист перебрал с бесплатными алкогольными напитками. Под конец мероприятия Джастин с трудом держался на ногах.

Несколько лет назад Тимберлейк оказывался в центре скандала. Полицейские задержали его за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на то, что певец отделался минимальным наказанием, эта история усугубила напряженность в семье.

Ранее в интернете опубликовали кадры задержания артиста за пьяное вождение. Он пытался пройти тест на трезвость, однако не справился с ним. При этом Джастин отрицал, что вел машину пьяным.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.