ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Сотрудник музея Сен-Реми в Реймсе годами обносил хранилище и фиксировал все на видео. Награбленное он привез для сбыта в Россию.

Даже при всей сложности нынешних отношений с Европой, Москва порой идет на дружеские шаги, показывающие, кто реально чувствует силу и готов к конструктивному разговору.

Последний пример — это возвращение Франции части большой коллекции, которая когда-то была похищена в музее города Реймс. Об этой детективной истории — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Как именно сотрудник музея Сен-Реми во французском Реймсе воровал экспонаты, можно понять из видеороликов, которые он снимал во время каждого похищения.

Антони Кастлейн вообще довольно странный. В сети у него фото в нацистской форме, а свои преступления на видео он снимал, вероятно для будущих покупателей, чтобы они не сомневались, что это настоящий музейный экспонат.

«Черт возьми, я просто осматривался по сторонам и наткнулся на такие ящики, как в антикварке. Открыл и вижу офигенные тарелки», — похвастался Кастлейн в одном из своих видео.

Но больше всего Антони Кастелейна интересовали древние монеты. Он воровал их десятками и провозил в Россию для продажи.

Похищенные монеты он перевозил в кошельке, смешав с обычной мелочью. И это срабатывало, до тех пор, пока в музее не обнаружили пропажу.

«Мы обнаружили довольно крупную кражу внутри коллекции. Речь идет о 132 монетах, почти все из которых золотые. Эти монеты включают как античные экземпляры, прежде всего римского периода, которые являются самыми редкими, так и другие — Средневековья, XIX и начала XX века. Общая стоимость составляет несколько сотен тысяч евро», — рассказал директор музея Сен-Реми Жорж Манье.

Один из ведущих экспертов-нумизматов в России Тимур Джанашия говорит, что стоимость таких монет может варьироваться от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей, в зависимости от древности и сохранности. Но это за легальные образцы.

Ворованные уважающий себя нумизмат не купит, а выяснить происхождение каждой монеты для профессионала не представляет особого труда.

«Одинаковых монет не бывает, не существует. Каждая монета имеет свою степень износа, чекан, штемпеля разные, поэтому краденые монеты утаить где-то (не получится. — Прим. ред.), рано или поздно это все равно всплывает. Мы бы не приняли. Во-первых, у иностранцев, по закону нашей страны, у иностранцев запрещено монеты покупать», — подчеркнул Джанашия.

Французские полицейские по линии Интерпола связались с российскими правоохранительными органами. Оперативники МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службы вычислили и пресекли канал сбыта краденных ценностей, нашли украденные монеты и вернули их в музей Сен-Реми.

«Я не буду вдаваться в детали расследования, поскольку оно все еще продолжается, но наше управление осведомлено обо всех явлениях, связанных с культурными ценностями», — отметил руководитель Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей Юбер Перси Дю Сер.

Кража монет в Сен-Реми еще более унизительна для Франции, чем ограбление Лувра. Там хоть и похитили драгоценности прямо на глазах у напуганной охраны, что является абсолютным позором, но действовала хотя бы организованная группа. Здесь же вор-одиночка годами выносил содержимое музея в своих штанах.

