Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Обмен прошел в формате «пять на пять». Польша, пожалуй, впервые не пошла на поводу у Украины в делах с Россией.

На белорусско-польской границе сегодня состоялся обмен, в результате которого на родину вернулся ученый-археолог Александр Бутягин. В польской тюрьме, фактически в заложниках, он провел полгода, и такой обмен для него это был единственный шанс оказаться на свободе. Причем, Бутягин — один из пятерых, кого освободили западные спецслужбы. Фамилии остальных засекречены, но нам удалось установить некоторые личности. О шпионских войнах — корресподент «Известий» Иван Литомин.

Десять метров транзитной зоны. Сопровождение силовиков и агентов. Все строго по сигналу. Уникальные кадры процедуры обмена на польско-белорусской границе.

Первые минуты археолога Александра Бутягина на свободе. Букет цветов, подарки. С улыбкой на лице он быстрым шагом проходит мимо камер, не говоря ни слова садится в микроавтобус. Детали этого обмена строго засекречены. Но кое-что известно. Готовили обмен почти год, формат получился «пять на пять», и Бутягин — ключевая в нем для России фигура.

На Украине Бутягина обвиняли в незаконных раскопках в Крыму. По утверждению украинских правоохранителей, археологические работы, которые возглавлял Бутягин в Керчи привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Интересно, что такие выводы украинские силовики сделали удаленно, когда Крым уже присоединился к России.

В итоге археолога задержали в Варшаве сразу после научной конференции. Преследование явно было политическим. И в ближайшее время Польша должна была отправить Бутягина в Незалежную. Но передумала.

«Перед нами, как мне кажется, первый прецедент, когда польское государство не пошло на поводу Западной Европы, не послушалось, скажем так, в кавычках, Украины, а все-таки прислушалось к тому здравому голосу России», — отметил директор Института архологии Крыма РАН Вадим Майко.

В обмен Польша получила двух молдавских шпионов. Офицеры действовали под прикрытием и собирали информацию для иностранной разведки. Известно, что вербовал и готовил их руководитель Главного управления внешней разведки Молдавии Александр Сырбу.

Помимо шпионов, Россия отдала журналиста Анджея Почобута — того, что подрывал нацбезопасность Белоруссии, священника Гжегожа Гавела — того, что собирал и передавал иностранным разведкам шпионские сведение о совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

«Обмен стал возможным благодаря тому, что в наших тюрьмах находились граждане, имеющие важное значение для Белоруссии, России и Казахстана. Этот обмен был бы невозможен, если бы наши службы не задержали этих граждан третьих стран в нужное время», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

О тех, кого отдала Польша, помимо Бутягина, известно немного: вот эта женщина — супруга российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье. Известно, что она была задержана в 2025 году в аэропорту Кишинева, когда прилетела туда повидать мужа. Против нее сфабриковали обвинения и задержали. По всей видимости, специально, чтобы обменят

«По сфальсифицированному обвинению в даче взятки сотруднику погранслужбы она лишена свободы и приговорена сроком на один год, а так же к штрафу в размере 200 тысяч лиев — около 12 тысяч долларов США», — сообщили в ФСБ.

Польша и европейские страны уже давно набирают обменный фонд. Лепят надуманные обвинения против российских граждан, задерживают их и затем меняют на своих шпионов и радикалов.

Любопытно другое: даже несмотря на враждебные отношения, еврочиновники гораздо охотнее идут на контакт с Россией, нежели с Украиной. И нынешний обмен — тому подтверждение.

