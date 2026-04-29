Угрозы растут: Путин поручил жестко пресекать террористические устремления Киева

Украина готовит провокации, пытаясь сорвать выборы в новых регионах России.

Киевский режим перешел на террор, так как не способен остановить вооруженные силы России в зоне специальной военной операции. Об этом сегодня вечером во время совещания по безопасности заявил президент, подчеркнув, что чаще всего от диверсий боевиков страдают именно мирные жители. Примеров — масса, и Владимир Путин потребовал ужесточить борьбу с эксремизмом. Тему продолжит обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Поздний вечер, совещание с руководителями силовых структур страны. Тема — безопасность на предстоящих выборах, ситуация более чем серьезная. Президент заявил, что риски террористических угроз растут.

«Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки. Кроме того, мы знаем, что и киевский режим и его покровители перешли к открыто террористическим методам. Причины их очевидны, они для всех понятны. Противник неспособен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения, каждый день теряет определенные территории, каждый день. Отсюда и ставка на террор — как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц. Надеются, что это может что-то изменить. Это ничего не изменит, но угрозы есть», — подчеркнул Путин.

Сегодняшняя террористическая атака на Туапсе — одна из попыток запугать людей и дестабилизировать ситуацию в регионе. В Туапсинском районе ввели режим ЧС. На место по распоряжению президента вылетел глава МЧС Александр Куренков.

«Сразу хочу сказать, что это все восстановлено. Сейчас излияние не происходит. Соответственно, то, что происходило под наклоном рельефа, она в том числе и горела. И возможно, жители непосредственно здесь, в Торсе, это видели. Все это потушено», — отметил глава государства.

Радом с местом удара жилые дома. Тех, кто находился в опасной близости, эвакуировали сразу. Люди сейчас в центре временного размещения. Всем необходимым обеспечены. Всю информацию с места сразу получают в Кремле.

«Удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор (Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Прим. ред.) только что докладывал, он на месте находится. Во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде, серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — подчеркнул Путин.

Цель была выбрана специально и с таким расчетом, чтобы последствия удара нанесли максимальный ущерб людям. Город, порт в его черте, промышленный объект.

Это далеко не первая атака на Туапсинский район. От предыдущих выпадал «мазутный дождь». И это далеко не последняя попытка навредить гражданским. Будущие можно предугадать, зная почерк врага.

В России скоро выборы, а значит, жителям недавно присоединившихся регионов будут мешать попасть на участок.

«Те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, конечно же, как это было и раньше, попытаются им помешать. Напомню, у себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать. Но на этих территориях и в этих регионах живут люди крепкие, надежные, что называется, с характером. Уверен, их это не запугает — так уже было не раз и так будет», — заявил Путин.

И такое уже было. 2024 год. Выборы президента. Обстрелы, атаки беспилотников. Цель, запугать людей, украинские власти тогда даже не скрывали. Но запугать не удалось — явка на избирательные участки была рекордной. Сейчас угрозы надо пресекать на корню.

«Я обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, специальных служб. Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. В предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа», — призвал российский лидер.

Это работа комплексная. Надо обеспечить как общую безопасность людей, так и интересы российского бизнеса. Экономика — тоже цель для атак извне.

«Между тем, российская экономика сегодня действует в условиях серьезных внешних вызовов на протяжении уже многих лет. Это и непростая экономическая конъюнктура, и нелегитимные санкции, и ряд других обстоятельств. Вы знаете хорошо, в отношении многих наших предпринимателей и членов их семей, причем даже не непосредственных членов семей, там в третьем колене иногда, принимаются эти самые нелегитимные санкции», — отметил Путин.

Впереди серьезная работа, подробности подготовки которой, как это обычно бывает, остались за закрытыми дверями.

«Понимаю, что нагрузка на личный состав очень большая, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня. Это все-таки особая почетная миссия. Я очень на вас рассчитываю и надеюсь», — подчеркнул президент.

