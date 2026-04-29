Путин заявил о переломном моменте в истории России

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства назвал служение стране почетной миссией.

Россия сегодня переживает переломный момент в своей истории. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности.

«Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые сегодня Россия переживает, — это особая почетная миссия», — заявил глава государства.

Путин отметил, что на сотрудниках правоохранительных органов лежит большая ответственность. При этом он подчеркнул, что «рассчитывает и надеется» на них. Президент также призвал власти относиться к возложенным обязанностям со всей ответственностью.

Говоря о предстоящих выборах, российский лидер потребовал пресекать любые провокации. Он добавил, что никто не должен помешать жителям новых регионов сделать свой свободный выбор.

Кроме того, Путин отметил, что руководство страны на фоне возрастающих угроз уделяет внимание противодействию терроризму и защите граждан. При этом он констатировал, что риски, связанные с террористическими угрозами, продолжают расти.

Ранее глава государства заявил, что Россия сталкивается с новыми вызовами, которые необходимо достояно преодолевать. Он добавил, что народ на давление и агрессию извне ответил сплоченностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.